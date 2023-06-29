Дочка Суровікіна за 'методичкою' спростовує заяви про його арешт

Дочка Суровікіна стверджує, що її батько нібито перебуває "на робочому місці" і "з ним все добре".

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Дочка Суровікіна стверджує, що він не заарештований / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, hatisyournameinsider.com

Після невдалого наступу Пригожина на Москву у Мережі з'явились чутки про те, що замкомандувача угрупованням військ РФ в Україні Сергій Суровікін був заарештований. З ним вже декілька днів не було зв'язку. Однак його дочка Вероніка стверджує, що це нібито брехня. Відео розмови вже розлетілось в Мережі.

Дівчина говорить, наче по кремлівській методичці про те, що із Суровікіним "все добре".

"З ним нічого не сталося, він на робочому місці перебуває. З ним усе гаразд ... Я так розумію, що все тече так, як воно зазвичай відбувається. Усі на своїх робочих місцях, все добре", - сказала дочка Суровікіна.

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Вона також додала, що її батько і раніше "не з'являвся часто у ЗМІ".

Дивіться відео з телефонною розмовою з дочкою Суровікіна:

Дочка Суровікіна стверджує, що він не заарештований / фото: скріншот

Путін почав чистки

Британське видання Financial Times пише, що високопоставлений генерал російських окупантів Сергій Суровікін затриманий за добрі стосунки з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, який раніше влаштував військовий заколот з походом на Москву.

"Від Суровікіна, високопоставленого російського генерала, який, як відомо, мав хороші стосунки з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, не було ніяких повідомлень протягом декількох днів. Його затримали", - розповіли журналісти з посиланням на три джерела.

За даними журналістів, у верхівці РФ сказали, що Путін почав операцію з очищення верхівки служб безпеки. Військовий заколот Пригожина, який став першою за останні десятиліття спробою перевороту, підірвав "авторитет" Путіна, і тепер директор РФ намагається відновити свою репутацію і придушити критику.

Згодом журналісти Reuters повідомили про те, що після Суровікіна зник і начальник штабу Збройних сил генерал Валерій Герасимов. Він не з'являвся ні на публіці, ні на державному телебаченні після перерваного в суботу заколоту, коли лідер найманців Євген Пригожин зажадав видачі Герасимова.

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