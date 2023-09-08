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"Путін здувся, він убив Пригожина": Зеленський зробив гучну заяву

Олексій Тесля
8 вересня 2023, 14:15 оновлено 8 вересня, 14:23
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Володимир Путін причетний до знищення ватажка ПВК Вагнера, підкреслив президент.
'Путін здувся, він убив Пригожина': Зеленський зробив гучну заяву
Володимир Зеленський прокоментував усунення Євгена Пригожина / колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот

Президент Володимир Зеленський прокоментував причетність диктатора Володимира Путіна до ліквідації ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Глава держави підкреслив, що Київ має інформацію про те, що Путін причетний до знищення Пригожина. Таку заяву він зробив на саміті "Ялта" в Києві, повідомляє ВВС.

"Путін здувся - як людина, як політик. Він убив Пригожина - принаймні, така інформація у нас є", - зазначив президент.

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Він також зазначив, що після ліквідації Пригожина стало "на одного терориста менше".

Глава держави також упевнений, що моральний дух росіян впав, оскільки вони звикли прикриватися "вагнерівцями" і кидати найманців вперед на поле бою.

"Я думаю, що цей захист, який прикривається життями найманців, "вагнерівців", - вони це втратили. Для нас це, безумовно, плюс", - додав Зеленський.

Ліквідація Євгена Пригожина

Раніше Олександр Сотник розповів про страшну тінь Пригожина. Фігура Пригожина може міфологізуватися, можуть з'являтися люди, які будуть стверджувати, що бачили Пригожина, каже Сотник.

Нагадаємо, експерт Олег Жданов заявив, що ПВК "Вагнера" є угрупованням, що представляє одну з груп Федеральної служби безпеки країни-агресора Росії, незадоволених певними подіями. Тож ФСБ не пробачить ліквідацію Євгена Пригожина.

Військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Пригожин з того світу не дає Путіну спокою, буде новий бунт ПВК"Вагнера". Відхід вагнерівців з РБ може бути прикриттям для переміщення в Росію для нового бунту. Події в РФ можуть бути стрімкими через зміну балансу між вежами Кремля, вважає Жданов.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Євген Пригожин
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