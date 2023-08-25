У Путіна зробили заяву щодо загибелі Пригожина і причетності Кремля

Для підтвердження загибелі ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина потрібні експертизи, офіційних результатів наразі немає, сказав Дмитро Пєсков.

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У Путіна відкинули свою причетність до загибелі Пригожина / Колаж Главред, фото скріншот

Прессекретар директора країни-агресора Росії Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль непричетний до аварії літака з ватажком ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним і його соратниками, які 2 місяці тому влаштували заколот і зупинилися в 200 кілометрах від Москви. Також, за його словами, наразі немає офіційної інформації про те, що Пригожин дійсно загинув.

Як повідомляє Інтерфакс, спікер Путіна відкинув причетність Кремля до загибелі Пригожина і звинуватив Захід у, мовляв, "спекуляціях".

"Зараз навколо цієї катастрофи, навколо трагічної загибелі пасажирів літака, в тому числі Євгена Пригожина, дуже багато спекуляцій. Звичайно ж, на Заході всі ці спекуляції подаються з певного кута. Все це брехня абсолютна", - сказав Пєсков.

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Також кремлівський спікер додав, що офіційно підтвердити загибель Пригожина поки що не можуть.

"Для підтвердження загибелі Пригожина потрібні експертизи, в тому числі генетична, поки що офіційних результатів немає", - підкреслив Дмитро Пєсков.

У Росії розбився літак з Пригожиним

В країні-агресорі Росії впав літак з Пригожиним - керівником бойовиків ПВК Вагнер. Інцидент стався в середу ввечері, 23 серпня. Всі, хто знаходився на борту, загинули. У РФ сказали, що в літаку були Пригожин і його соратники, серед яких – Дмитро Уткін Вагнер.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина. На думку фахівців, тепер майбутнє бойовиків ПВК Вагнер під великим питанням.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель Пригожина. Гарант сказав, що Київ непричетний до цього, а хто причетний, "всі усвідомлюють".

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