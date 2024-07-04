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Експерт пояснив, чи багато загроз Україні принесе обрання Трампа

Дмитро Відоменко
4 липня 2024, 15:53
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Як вважає Тарас Загородній, російський диктатор Путін не піде на переговори з Україною, а отже, у Трампа коридор дій значно звузиться.
Трамп, Загородний
"Не думаю, що Трамп буде великою проблемою для України", - сказав Тарас Загородній / колаж Главред, фото УНІАН

Можливий повторний прихід на пост президента США Дональда Трампа навряд чи принесе безліч загроз Україні. Про це в коментарі Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Що ж стосується можливості приходу до влади США Трампа, то я не вважаю, що він несе більше загроз, ніж Байден. Тому що частина адміністрації Байдена відверто підігравала Росії і продовжує це робити. По-перше, про це говорить затримка допомоги Україні, це очевидно. По-друге - те, що допомога виділяється в недостатній кількості. По-третє, ще ніколи від адміністрації Байдена ми не чули чіткої заяви про те, що Україна має відновити свою територіальну цілісність, там лише кажуть, що "допомагатимуть стільки, скільки потрібно". Це скільки, 10 років? Україні такий варіант не цікавий, їй потрібно швидше закінчити війну. Крім того, давайте згадаємо, що ленд-ліз для України ініціювали республіканці, а Байден його так і не активував, хоча міг це зробити", - сказав він.

Цілком імовірно, вважає Загородній, російський диктатор Путін не піде на переговори з Україною, а отже, у Трампа коридор дій значним чином звузиться.

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"Тому я не думаю, що Трамп буде великою проблемою для України. Коли Трамп каже, що буде саджати Київ за стіл переговорів із Москвою, ми не враховуємо одного: а що буде, якщо Путін не захоче говорити з Києвом, і, найімовірніше, так і буде. У цьому випадку Трамп піде іншим шляхом - дасть Україні все, що їй потрібно", - сказав він.

Як нагадує Загородній, саме Трамп на посаді президента США не вимагав від України виконання Мінських угод.

"І коли Трамп каже, що війни б не було, якби він був при владі, я вважаю, що частка правди в цьому є. Поясню - чому. Коли Трамп прийшов до влади, він зняв ембарго на постачання озброєння в Україну, яке наклали Байден і Обама. Коли для проведення навчань у Криму росіяни нагнали 200 тисяч вояків, Трамп відправив два стратегічні бомбардувальники, які літали над півднем України, з офіційною позицією "для стримування Росії". Щось я не пригадую, щоб щось подібне робив Байден, коли Росія накопичувала війська, хоча він теж міг відіслати в Україну бомбардувальники, щоб вони просто політали. Ба більше, Трамп ніколи від України не вимагав виконання Мінських угод, на відміну від адміністрації Байдена, яка фактично шантажувала цим Україну", - сказав він.

Вибори президента США 2024 року

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.

Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.

Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.

У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Дебати Байдена і Трампа - останні новини

27 червня у США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цей пост від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це незважаючи на те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Усі подробиці дебатів читайте в матеріалі: Як Байден провалив дебати проти Трампа: основні моменти теледуелі та панічна реакція демократів.

Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, незважаючи на перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції.

Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах із його опонентом Дональдом Трампом. За словами співрозмовників видання Bloomberg, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії.

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Дональд Трамп Джо Байден Тарас Загородній президентські вибори в США
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