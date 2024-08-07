У Сумській області оголосили масштабну евакуацію: діятимуть швидко

В Сумській ОВА повідомили, що йдеться про евакуацію близько 6 тисяч людей, серед яких 425 дітей.

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У Сумській області починають примусову евакуацію / колаж: Главред, фото: t.me/Sumy_news_ODA, УНІАН, скріншот: deepstatemap

Глава Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що у 23 населених пунктах п'яти громад Сумського району буде проведена обов'язкова евакуація населення.

"Відповідне розпорядження підписав перед ефіром щодо впровадження обов'язкової евакуації у 23 населених пунктах п'яти громад Сумського району. В дію вступає з моменту підписання. Задачі поставлені, сили та засоби евакуаційні підготовлені", - розповів Артюх в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, йдеться про евакуацію близько 6 тисяч людей, серед яких 425 дітей.

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"В першу чергу задача поставлена на евакуацію сімей з дітьми", - наголосив глава ОВА.

Новини Росії - бої у Курській області

Нагадаємо, що експерт Defense Express Сергій Згурець повідомив, що населені пункти у Курську контролюють озброєні люди. Суджа поєднується з Курськом однією дорогою, і росіянам складно забезпечувати цю ділянку фронту, де зараз розгортаються бойові дії, каже Згурець.

У Мережі істерика росіянина з-під Курська потрапила на відео. Росіяни скаржаться, що їхня влада не подбала про евакуацію цивільних із прикордонних районів Курської області, де, за словами кремлівських воєнкорів, нібито відбуваються бої з невідомими людьми.

Дізнайтесь, що відомо про історію міста Суджа. Повістка новин останню добу зосереджена навколо подій на території Курської області, де озброєні люди нібито беруть контроль над містами Росії. Серед них і Суджа - місто, яке в минулому було українською територією.

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