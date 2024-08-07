'РФ провела підрахунки': Буданов назвав, скільки людей потрібно для прориву на війні

Кирило Буданов визнав, що військове керівництво припустилося помилок у комунікації із суспільством.

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Скільки людей знадобиться для війни в Україні / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, Вікіпедія

Глава ГУР МО Кирило Буданов розповів про складнощі перебігу мобілізації в Україні. За його словами, деякі люди трохи налякані, проте альтернатива цьому – російське рабство.

Він також наголосив, що Росія вже проводила підрахунки, на скільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни.

"Деякі люди трохи налякані, трохи невпевнені, бо їм, ймовірно, повністю та належним чином не пояснили, що служба в українській армії не вирок, а честь і нові можливості. Так, це обов’язок, рутина, ризик, але водночас це і є справжня свобода - захист своєї держави, служба своїй нації. Це внесок і у власне, і у загальне вільне майбутнє. Альтернатива цьому - російське рабство", - заявив Кирило Буданов для Forbes. відео дня

Очільник розвідки визнав, що ймовірно, військове керівництво припустилося помилок у комунікації із суспільством. Однак, за його словами, наразі вони виправляються. Тож вважати, що в Україні закінчився людський ресурс, на думку посадовця, неправильно.

"Росія проводила підрахунки, на скільки Україні вистачить людського ресурсу для ведення війни. Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року", - пояснив він.

У разі зниження порогу до 16 років, а такий варіант країна-агресорка розглядала, то війна зможе тривати до 2044 року. Втім, як каже Буданов, це тільки російські розрахунки, на противагу ворогу Україна цінує життя своїх громадян.

"Та і навряд чи хтось зможе воювати до 2044 року, а до 2060-го й поготів. Тут справа передусім в економіці - жодна економіка стільки часу в стані війни не витримає. Але якщо Україна витрачає на ведення війни здебільшого не зовсім свої кошти, то Росія - власні, і ворог це теж чітко розуміє", - додав глава ГУР МО.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Кирило Буданов розкрив неочікуваний прогноз наступу РФ. Спад наступальних дій російських військ завершиться за півтора - два місяці. Очільник ГУР зазначив, що наступ РФ наближається до 3-х місяців, тому далі буде деякий спад.

Буданов видав важливу заяву про енергетику України. Він зазначив, що удари РФ по енергетиці України можуть значно ускладнити роботу української енергосистеми, але повністю її знищити не вдасться.

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