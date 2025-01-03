Підтвердження перемоги Трампа в Конгресі може затриматися: у чому причина

Неясно, що станеться, якщо спікера не буде 6 січня - у день, коли Конгрес США має сертифікувати перемогу Трампа.

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У Конгресі США може початися багатоденна боротьба / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот

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Яку процедуру необхідно провести до інавгурації

Чому підтвердження перемоги Трампа в Конгресі може затриматися

У понеділок, 6 січня, Конгрес США має офіційно підтвердити перемогу обраного президента США Дональда Трампа. Однак процес може затриматися.

Як пише CNN, союзники спікера Палати представників США Майка Джонсона вважають, що голосування проти нього може відтермінувати остаточну перемогу Трампа на виборах до Білого дому.

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30 грудня Трамп публічно заявив про підтримку Майка Джонсона як кандидата на посаду спікера Палати представників. Джонсон все ще намагається здобути перемогу над численними противниками Республіканської партії. Деякі республіканці побоюються, що такий сценарій може призвести до ще однієї багатоденної та затяжної боротьби в парламенті.

Видання зазначає, що Конгрес ніколи раніше не намагався сертифікувати президентські вибори без спікера Палати представників. Навіть високопоставлені республіканці кажуть, що незрозуміло, що станеться, якщо спікера не буде 6 січня - у день, коли Конгрес США має сертифікувати перемогу Трампа.

"Виступ проти Джонсона зараз послаблює Республіканську партію та підсилює Хакіма Джеффріса. Це також ставить під загрозу сертифікацію колегії виборників, заплановану на 6 січня. Ці хлопці служать "п'ятою колоною" для демократів", - заявив конгресмен Дон Бекон.

CNN додає, що Палата представників не може проводити жодних офіційних справ без спікера, що ускладнює процедуру підтвердження перемоги Трампа.

Крім того, республіканці розуміють, що після отримання контролю над обома палатами Конгресу і Білим домом у них буде обмежений час для реалізації свого порядку денного.

Інавгурація Трампа запланована на 20 січня, проте його вступ на посаду можливий лише після затвердження результатів виборів Конгресом.

​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Дональд Трамп і війна в Україні

Війна в Україні може завершитися мирною угодою з РФ уже 2025 року. Як повідомляє Financial Times, майбутній президент Дональд Трамп може переконати Кремль серйозно поставитися до мирних переговорів. Видання повідомляє, що Трамп може погрожувати Путіну посиленням санкцій та посилити підтримку Києва.

Як повідомляв Главред, новообраний президент Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії проголосив масштабні обіцянки, зокрема покласти край війні в Україні ще до вступу на посаду і підтримувати економіку США за допомогою тарифів. Однак після перемоги на виборах у листопаді Трамп визнав, що реалізувати ці обіцянки може бути складніше, ніж передбачалося, пише The Hill.

Нагадаємо, на початку грудня Трамп звернувся до Путіна і закликав його до миру. Заява була зроблена після того, як обраний президент США зустрівся з президентом України Зеленським і президентом Франції Макроном у Парижі. Трамп сказав, що потрібно припиняти вогонь і починати переговорний процес.

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