Під загрозою не лише країни Балтії: прогноз щодо нової війни РФ у Європі

До потенційної зони застосування збройних сил країни-окупанта насамперед потрапляють країни Балтії, попередив Дмитро Снєгирьов.

Росія може готувати напад на одну з країн НАТО

Головне із заяв Снєгирьова:

До потенційної зони застосування збройних сил РФ потрапляють країни Балтії

Не виключається політичний сигнал РФ країнам пострадянського простору

Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов прокоментував ситуацію навколо закону РФ про можливість застосування російської армії за межами країни.

"Перш за все цей крок спрямований на Сполучені Штати та їхніх союзників. Росія таким чином демонструє готовність до подальших сценаріїв ескалації та фактично заявляє про своє "право" на превентивне застосування збройних сил для захисту власних громадян або російськомовного населення за кордоном", — підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт вважає, що до потенційної зони застосування збройних сил країни-окупанта в першу чергу потрапляють країни Балтії, які одночасно є членами НАТО.

Він попередив про те, що на практичному рівні це супроводжується ескалацією напруженості в прикордонних регіонах, зокрема, в Естонії активізується інформаційна кампанія щодо можливих сценаріїв у прикордонних містах, таких як Нарва, де обговорюються варіанти дестабілізації або навіть окупації.

"Окремо варто згадати й Балтійський регіон загалом. Лунали заяви про потенційні претензії РФ на острів Готланд, який має стратегічне значення для контролю над судноплавством. Таким чином, потенційно можна говорити про те, що в зоні можливого застосування армії держави-агресора в першу чергу опиняються країни Балтії, а також Фінляндія, Швеція та інші держави регіону. Водночас не виключається й політичний сигнал країнам пострадянського простору, насамперед Молдові", — додав Снєгирьов.

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

