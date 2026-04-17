Під загрозою не лише країни Балтії: прогноз щодо нової війни РФ у Європі

Олексій Тесля
17 квітня 2026, 00:50
До потенційної зони застосування збройних сил країни-окупанта насамперед потрапляють країни Балтії, попередив Дмитро Снєгирьов.
Головне із заяв Снєгирьова:

  • До потенційної зони застосування збройних сил РФ потрапляють країни Балтії
  • Не виключається політичний сигнал РФ країнам пострадянського простору

Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов прокоментував ситуацію навколо закону РФ про можливість застосування російської армії за межами країни.

"Перш за все цей крок спрямований на Сполучені Штати та їхніх союзників. Росія таким чином демонструє готовність до подальших сценаріїв ескалації та фактично заявляє про своє "право" на превентивне застосування збройних сил для захисту власних громадян або російськомовного населення за кордоном", — підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт вважає, що до потенційної зони застосування збройних сил країни-окупанта в першу чергу потрапляють країни Балтії, які одночасно є членами НАТО.

Він попередив про те, що на практичному рівні це супроводжується ескалацією напруженості в прикордонних регіонах, зокрема, в Естонії активізується інформаційна кампанія щодо можливих сценаріїв у прикордонних містах, таких як Нарва, де обговорюються варіанти дестабілізації або навіть окупації.

"Окремо варто згадати й Балтійський регіон загалом. Лунали заяви про потенційні претензії РФ на острів Готланд, який має стратегічне значення для контролю над судноплавством. Таким чином, потенційно можна говорити про те, що в зоні можливого застосування армії держави-агресора в першу чергу опиняються країни Балтії, а також Фінляндія, Швеція та інші держави регіону. Водночас не виключається й політичний сигнал країнам пострадянського простору, насамперед Молдові", — додав Снєгирьов.

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше говорив, що Росія, можливо, через 5-7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

Про персону: Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Розвідка дізналася про нові плани РФ й напрямок ворожого штурму – FT

Трамп вперше відреагував на масований удар РФ по Україні 16 квітня - що сказав

Чому РФ атакує Україну все частіше вдень: експерт вказав на важливий нюанс

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра, 17 квітня: Скорпіонам - образа, Рибам - втрата

Гороскоп на завтра, 17 квітня: Скорпіонам - образа, Рибам - втрата

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні сови на дереві за 9 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні сови на дереві за 9 с

Китайський гороскоп на завтра, 17 квітня: Собакам — спокуса, Драконам — нові шляхи

Китайський гороскоп на завтра, 17 квітня: Собакам — спокуса, Драконам — нові шляхи

Три знаки зодіаку вступають в "золоту еру" - кого очікує великий прибуток

Три знаки зодіаку вступають в "золоту еру" - кого очікує великий прибуток

Діти вгадують, а дорослі ламають голову: підступна головоломка з сірниками

Діти вгадують, а дорослі ламають голову: підступна головоломка з сірниками

Останні новини

02:02

Буде чистим і щільно прилягатиме: чим протерти ущільнювач холодильника

01:50

Синоптики здивували прогнозом: яка погода очікується в Києві

01:45

Вікторія Бекхем вперше розповіла про сварку з сином

00:50

Під загрозою не лише країни Балтії: прогноз щодо нової війни РФ у Європі

16 квітня, четвер
23:57

Експерт із США назвав, де Росія готує "наступальний кулак" на фронті

Росія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне містоРосія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне місто
23:51

Ожина буде солодка, як мед, і велика: три етапи догляду навесніВідео

23:10

Розвідка дізналася про нові плани РФ й напрямок ворожого штурму – FT

23:06

Чому Росія може не повторити долю СРСР і не розвалитись: розкрито важливий нюансВідео

22:58

Без ін'єкцій: українська актриса розповіла, як швидко схудла на 17 кілограмів

Реклама
22:25

Трамп вперше відреагував на масований удар РФ по Україні 16 квітня - що сказав

22:13

Прорив Іскандерів: розкрито причину економії Україною ракет ППО

21:54

Шахтар у півфіналі Ліги конференцій: як пройшов матч з АЗ та з ким грати далі

21:48

Де зараз знаходиться "корона" Богдана Хмельницького - розкрито, хто її викравВідео

21:27

Від імпорту до "самопалу": історія появи джинсів в Радянському Союзі

21:16

Білий оцет у саду: ТОП несподіваних хитрощів, які справді працюютьВідео

20:50

Чому РФ атакує Україну все частіше вдень: експерт вказав на важливий нюанс

20:12

Бомба сповільненої дії: що не можна викидати у смітник

19:59

Потужні удари дронів: знищено ешелони РФ з паливом поблизу Луганська

19:51

Обов'язковий техогляд для всіх: в уряді назвали, коли почнуться перевірки

19:18

Українські військові заявили про початок блокади Донецька: що відомо

Реклама
19:08

Мінімум зусиль - максимум кольору: які квіти можна сіяти прямо в грунт

19:01

"Є проблема": Зеленський зробив тривожну заяву щодо дефіциту для ППО

19:00

Свідомі провокації Росії у Європі: Маломуж розповів, на кого націлився КремльПогляд

18:47

Квітень знову здивує: що підготувала погода для Дніпра цими віхідними

18:36

У Зеленського відповіли Венсу на обурливу заяву про допомогу Україні

18:31

Холодильник більше не дратуватиме постійним шумом: чому він гуде та як це виправити

18:28

Чому кіт раптово б'є лапою: три причини, які здивують досвідчених власниківВідео

17:59

Кредит €90 мільярдів для України: Мадяр назвав головну умову розблокування

17:57

У занедбаній лікарні знайшли предмет, що світиться: люди почали хворіти

17:44

В Україну повертаються морози - де випадуть дощі та вдарять грози

17:39

Кирило Буданов: Верховенство права має замінити "ручний режим"

17:23

"Біжу за мову": стартувала реєстрація на щорічний всеукраїнський забіг

17:20

Мовчав 30 років: Олег Винник зізнався, чому приховував дружину

17:14

Загадкове українське слово "імла": що воно насправді означає

17:05

Росія прориває кордон в двох областях: ситуація стрімко загострюється, яка ціль Кремля

17:02

Дівчина ненадовго залишила улюбленця самого: що влаштував гризунВідео

16:39

Євро злетів до нового максимуму, долар іде вгору: курс валют на 17 квітня

16:22

YUNA-2026: оголошено головних переможців музичної премії

16:14

Чим пахне Ольга Сумська: вибух жіночності та аромати для підкорення сердецьВідео

15:59

Тернопільщину накриє дощова погода: коли небо затягне хмарами

Реклама
15:56

"Мене атакували": Меган Маркл назвала себе "найбільш переслідуваною людиною у світі"

15:52

Секрет "вічного життя" знайшли на райському острові: як люди живуть довше

15:51

Погода на Житомирщині буде теплою, однак є нюанс: про що попередили синоптики

15:43

"Реальна історія" разом із канадським продакшеном знімають документальний фільм до 35 річчя Незалежності України

15:36

Вишкрябаю очі: на зірку "Не родись красивой" накинулася актриса Ломоносова

15:26

Діти вгадують, а дорослі ламають голову: підступна головоломка з сірниками

15:20

Циклон з дощами накриє Львівщину: синоптики попередили про погіршення погоди

15:16

Порошенко під час війни розмістив 2,3 млрд грн в іноземних облігаціях замість інвестицій в Україну - експерт

15:02

Кремль може готувати напад на країни НАТО: названо мету Путіна

14:50

"Кричав": Денисенко розповіла про приліт поруч із будинком та реакцію сина

