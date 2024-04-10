Через бойові втрати: британська розвідка розкрила "хотілки" Кремля щодо мобілізації

Офіцери з британської розвідки повідомила, що РФ хоче поповнити свої окупаційні війська на приблизно 400 тисяч контрактників.

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Путінський режим планує призвати близько 150 тисяч чоловіків віком від 18 до 30 років - британська розвідка / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

У країні-агресорі Росії 1 квітня 2024 року розпочався весняний призов до армії. Як повідомляють співробітники розвідки Великої Британії, путінський режим планує призвати близько 150 тисяч чоловіків віком від 18 до 30 років.

"Ці призовники служитимуть 12 місяців у всіх родах збройних сил Росії, але поки не задіяні на бойових позиціях в Україні. Військовослужбовці строкової служби залучаються в гарнізони по всій Росії. У сухопутних частинах зазвичай утворюють батальйон, окремий від батальйонів, укомплектованих військовослужбовцями контрактної служби. Деякі військовослужбовці строкової служби, ймовірно, служать у прилеглих до українського кордону підрозділах Росії, що забезпечують охорону кордону", - пояснили вони.

Як кажуть британські офіцери, у звіті зазначено, що окупаційні війська РФ в Україні укомплектовані "контрактниками" і резервістами, яких мобілізували ще наприкінці 2022 року. Однак на бійців строкової служби тиснуть - для того, щоб вони укладали контракт і продовжували військову службу на фронті.

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"Імовірно, російська влада не хоче ризикувати бойовими втратами серед солдатів строкової служби, що, швидше за все, буде непопулярним. Втрати серед бійців-добровольців більш терпимі для суспільства", - зазначили британці.

Мобілізація в Росії (з 2022) Мобілізація в Росії була оголошена 21 вересня 2022 року під час вторгнення Росії в Україну і незабаром після контрнаступу Збройних сил України, що призвів до деокупації всієї території Харківської області на захід від річки Оскол.У 2023 році російська влада продовжила вербування за контрактом в армію, що воює, водночас посилюючи законодавство для набору в неї, повідомляє "Вікіпедія".

Мобілізація в Росії

Директор Росії Володимир Путін хоче набрати 420 тисяч осіб у рамках нової мобілізації, повідомляли восени в розвідці Міноборони Великої Британії. Відкритої кампанії з призову у війська окупантів росіяни проводити не будуть.

Співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що Росія політично не готова до нової мобілізації. На його думку, російська влада відкрито не говорить про призов, щоб не загострювати ситуацію.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що після виборів Путіна в Росії почнеться загальна мобілізація. У країні будуть посилені цензура і репресії.

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