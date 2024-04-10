З-під завалів дістали тіла матері і дитини: окупанти вдарили по будинку в Костянтинівці

Внаслідок удару загарбників по двоповерхівці будинок частково зруйнувався, загинули три людини.

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Окупанти вдарили по будинку в Костянтинівці, троє людей загинули/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Російські окупанти у вівторок, 9 квітня, влучили у житловий 2-поверховий будинок у місті Костянтинівка на Донеччині. Будинок частково зруйнувався.

У той же день було знайдене тіло першого загиблого – 60-річного чоловіка. А у середу, 10 квітня, з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих – 43 річної жінки і її 12-річного сина. Про це повідомили в ДСНС України вранці 10 квітня.

"Вчора ворожа авіація поцілила у двоповерхівку у місті Костянтинівка, внаслідок чого відбулось її часткове руйнування. Рятувальники ліквідували загоряння будівельного сміття та вилучили тіло 1 загиблого чоловіка 1964 р.н. Сьогодні зранку надзвичайники вилучили з-під завалів тіла жінки 1981 р.н. і хлопчика 2011 р.н. Аварійно-рятувальні роботи завершені", – розповіли у ДСНС України. відео дня

В Офісі генерального прокурора уточнили, що сьогодні дістали з-під завалів матір з дитиною.

"У Костянтинівці з-під завалів будинку дістали тіла жінки та її 12-річного сина. Таким чином кількість загиблих збільшилася до 3 людей, поранених – 2", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про місто Костянтинівка? Костянтинівка – місто в Україні, адміністративний центр Костянтинівської міської громади в Краматорському районі Донецької області. Звільнене від терористичного підрозділу російських окупантів та місцевих колаборантів 5 липня 2014 року під час проведення АТО силами Національної гвардії України та військовими підрозділами, пише Вікіпедія. Під час повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України місто неодноразово піддавалося обстрілам з боку російських окупантів.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

У ніч на 10 квітня РФ атакувала дві області, є "прильоти", спалахнули пожежі. 14 "Шахедів" збито в Миколаївській та Одеській областях. Також знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 квітня РФ атакувала Україну десятками дронів – усі "Шахеди" збиті силами ППО. Під прицілом ворога була критична інфраструктура в південних регіонах. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин.

Ввечері 9 квітня повідомлялося, що РФ вдарила по будинку в Полтавській області. Окупанти вбили щонайменше одну людину та поранили мінімум 10 людей. Серед постраждалих є діти – троє. Внаслідок російської атаки загорівся житловий будинок.

Вранці 10 квітня в Одесі прогриміли два вибухи – повітряна тривога була в половині областей України. Окупанти атакували Одещину різними видами ракет, повідомили у Силах оборони півдня України.

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