Вороже повітряне судно було "приземлено" у тимчасово окупованому Криму, повідомили у ВМС ЗСУ.

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ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-27/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Wikimedia Commons

Українські військові знищили російський вертоліт Ка-27 у середу, 10 квітня.

Про це повідомив спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук у Facebook. Він зазначив, що вороже повітряне судно було знищене у тимчасово окупованому Криму.

"Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов", – написав Плетенчук. відео дня

Що відомо про гелікоптер Ка-27? Ка-27 – радянський корабельний багатофункціональний вертоліт. Він отримав позначення НАТО "Хелікс" – равлик. Дослідний зразок гелікоптера "252" піднявся в повітря 8 серпня 1973 року, 24 грудня того ж року здійснений перший політ по колу. Використовується з 1981 року, пише Вікіпедія. Призначення гелікоптера – боротьба з підводними човнами. Вартість – $1 500 000. Екіпаж – 3-4 особи. Максимальна швидкість – 270 км/год. Дальність польоту – 800 км. Озброєння: Бомбове: ПЛАБ (морська протичовнова авіаційна бомба, з рос. – "противолодочная авиационная бомба"), ОМАБ (орієнтирно-морська авіабомба);

Для ураження підводних човнів у відсіку озброєння розміщуються протичовнові торпеди АТ-1МВ, глибинні бомби, авіабомби калібру від 50 до 250 кг;

На вертольоті можуть бути встановлені також керовані протичовнові ракети АПР-2Э.

Знищення літаків РФ – останні новини

29 лютого за один ранок ЗСУ збили три винищувачі окупантів. Перший літак був збитий близько першої години ночі на східному напрямку, ще два російські літаки були збиті близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

Також 2 березня у ПС натякнули на знищення літаків РФ – ЗСУ відпрацювали по Су-34 та Су-35. Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

У Британії розкрили, як РФ збила свій Су-27 над Кримом. Літак Су-27, який діяв над Кримом, був збитий російською ППО внаслідок "дружнього вогню".

У ніч на 5 квітня СБУ та ЗСУ потужно вдарили по аеродрому Морозовськ. Повідомлялося, що внаслідок атаки щонайменше 6 літаків ворога було знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені. Також зазначалося, що на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 – саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах. Окрім техніки, втрат зазнав і особовий склад військ РФ. Близько 20 окупантів були ліквідовані чи поранені.

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