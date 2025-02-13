Під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси ворога - ГУР

Коротко:
- Під Москвою на території військової частини стався вибух
- Вибухівка знищила два радіолокаційних комплекси Валдай
- Вони призначені для виявлення та протидії БПЛА
У ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території військової частини 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильних вибух. Про це повідомили в ГУР.
Зазначається, що вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси Валдай, призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.
Відомо, що це новітня розробка російського військово-промислового комплексу ― перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії країни-агресора Росії.
"Військова частина, на якій вибухнули Валдаї, відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою", - підкреслили у розвідці.
Вибух під Москвою - відео:
Вибухи в Росії - що відомо
Як повідомляв Главред, У ніч на 13 лютого в районі російського міста Липецьк і в області було чути вибухи. Місцева влада поскаржилася на атаку дронів.
У ніч на 11 лютого в РФ також прогриміли вибухи. У країні-агресорі заявили про атаку дронів у містах Енгельс і Саратов Саратовської області.
Крім того, 3 лютого українські військові вразили пункт управління у Курській області. Стало відомо, що окупанти зазнали великих втрат серед офіцерського складу.
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