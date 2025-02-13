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Під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси ворога - ГУР

Марія Николишин
13 лютого 2025, 14:47
244
Вибухнула новітня розробка російського військово-промислового комплексу.
Під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси ворога - ГУР
Вибух у військовій частині РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Під Москвою на території військової частини стався вибух
  • Вибухівка знищила два радіолокаційних комплекси Валдай
  • Вони призначені для виявлення та протидії БПЛА

У ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території військової частини 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильних вибух. Про це повідомили в ГУР.

Зазначається, що вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси Валдай, призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.

відео дня

Відомо, що це новітня розробка російського військово-промислового комплексу ― перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії країни-агресора Росії.

"Військова частина, на якій вибухнули Валдаї, відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою", - підкреслили у розвідці.

Вибух під Москвою - відео:

Під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси ворога - ГУР

Вибухи в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, У ніч на 13 лютого в районі російського міста Липецьк і в області було чути вибухи. Місцева влада поскаржилася на атаку дронів.

У ніч на 11 лютого в РФ також прогриміли вибухи. У країні-агресорі заявили про атаку дронів у містах Енгельс і Саратов Саратовської області.

Крім того, 3 лютого українські військові вразили пункт управління у Курській області. Стало відомо, що окупанти зазнали великих втрат серед офіцерського складу.

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Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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