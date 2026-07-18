Призначено нових тимчасових керівників СБУ та Нацполіції: хто очолив силовиків

Олександру Покладу доручили тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України.

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Максим Цуцкірідзе (ліворуч) та Олександр Поклад (праворуч) отримали нові призначення / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, Telegram В. Зеленського

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Поклад став тимчасово виконуючим обов’язки голови СБУ

Цуцкірідзе призначено тимчасовим виконувачем обов’язків голови Нацполіції

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ.

Відповідний указ № 622/2026 було опубліковано на сайті Офісу президента в п’ятницю.

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"Першому заступнику голови Служби безпеки України Покладу Олександру Валентиновичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України", – йдеться в тексті указу.

/ Главред - інфографіка

Нове призначення в Нацполіції

Максим Цуцкірідзе призначений тимчасовим виконувачем обов’язків голови Національної поліції України, повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Національної поліції України на Максима Сергійовича Цуцкірідзе", – написав він.

Що передувало

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначав, що Кабінет міністрів призначив Андрія Сибігу в.о. міністра закордонних справ та Євгена Хмару в.о. міністра оборони.

Кадрові перестановки – новини за темою

Раніше Главред повідомляв про те, що Рада 258 голосами схвалила відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко, що автоматично означає відставку всього складу Кабінету міністрів.

Нагадаємо, Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. Після відставки він оприлюднив розгорнутий звіт про роботу команди, перелічивши ключові зміни, яких вдалося досягти за час керівництва оборонним відомством.

Як повідомлялося, Рада проголосувала за кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра країни. "За" проголосували 289 народних депутатів, "проти" - 1.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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