Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Призначено нових тимчасових керівників СБУ та Нацполіції: хто очолив силовиків

Олексій Тесля
18 липня 2026, 01:02
google news Підпишіться
на нас в Google
Олександру Покладу доручили тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України.
Знімок екрана
Максим Цуцкірідзе (ліворуч) та Олександр Поклад (праворуч) отримали нові призначення / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, Telegram В. Зеленського

Головне:

  • Поклад став тимчасово виконуючим обов’язки голови СБУ
  • Цуцкірідзе призначено тимчасовим виконувачем обов’язків голови Нацполіції

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ.

Відповідний указ № 622/2026 було опубліковано на сайті Офісу президента в п’ятницю.

відео дня

"Першому заступнику голови Служби безпеки України Покладу Олександру Валентиновичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України", – йдеться в тексті указу.

Що відомо про СБУ
/ Главред - інфографіка

Нове призначення в Нацполіції

Максим Цуцкірідзе призначений тимчасовим виконувачем обов’язків голови Національної поліції України, повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Національної поліції України на Максима Сергійовича Цуцкірідзе", – написав він.

Що передувало

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький зазначав, що Кабінет міністрів призначив Андрія Сибігу в.о. міністра закордонних справ та Євгена Хмару в.о. міністра оборони.

Кадрові перестановки – новини за темою

Раніше Главред повідомляв про те, що Рада 258 голосами схвалила відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко, що автоматично означає відставку всього складу Кабінету міністрів.

Нагадаємо, Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. Після відставки він оприлюднив розгорнутий звіт про роботу команди, перелічивши ключові зміни, яких вдалося досягти за час керівництва оборонним відомством.

Як повідомлялося, Рада проголосувала за кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра країни. "За" проголосували 289 народних депутатів, "проти" - 1.

Читайте також:

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
СБУ Володимир Зеленський Національна поліція
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Призначено нових тимчасових керівників СБУ та Нацполіції: хто очолив силовиків

Призначено нових тимчасових керівників СБУ та Нацполіції: хто очолив силовиків

01:02Політика
Ракети та літаки вже готові: коли РФ може завдати нового удару по Україні

Ракети та літаки вже готові: коли РФ може завдати нового удару по Україні

23:23Україна
Тисячі людей вийшли на акції після гучного рішення Зеленського: які вимоги

Тисячі людей вийшли на акції після гучного рішення Зеленського: які вимоги

22:54Регіони
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кравця за 35 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кравця за 35 секунд

Китайський гороскоп на завтра, 18 липня: Мавпам — інтриги, Зміям — турбота

Китайський гороскоп на завтра, 18 липня: Мавпам — інтриги, Зміям — турбота

Гороскоп Таро на завтра, 18 липня: Овнам — діяти, Скорпіону — зцілення

Гороскоп Таро на завтра, 18 липня: Овнам — діяти, Скорпіону — зцілення

Захист від блискавки та зла — квіти, які наші предки садили біля хати

Захист від блискавки та зла — квіти, які наші предки садили біля хати

Долар дорожчає, а євро летить вниз: новий курс валют на 20 липня

Долар дорожчає, а євро летить вниз: новий курс валют на 20 липня

Останні новини

01:02

Призначено нових тимчасових керівників СБУ та Нацполіції: хто очолив силовиків

17 липня, п'ятниця
23:55

Клумба буде вкрита квітковими бутонами: прості дії продовжать цвітіння надовгоВідео

23:43

Кінець самотності: для яких знаків зодіаку субота принесе зміни

23:23

Ракети та літаки вже готові: коли РФ може завдати нового удару по Україні

23:03

У РФ померла дружина учасника КВН Маслякова: що з нею сталося

Путін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – СотникПутін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – Сотник
22:54

Тисячі людей вийшли на акції після гучного рішення Зеленського: які вимогиФотоВідео

22:45

Як правильно стерилізувати огірки в банках: правила та час обробки

22:37

Принцу Гаррі стали відомі таємні подробиці щодо здоров’я короля

22:32

За порушення правил - штраф: який ремонт заборонено робити у квартирі в Україні

Реклама
22:19

Вступ України до ЄС: Угорщина заблокувала подальші переговори — ЗМІ

22:14

Користь із порваних колготок: прості лайфхаки для дому та саду

21:53

Мурахи обходитимуть будинок стороною: все це завдяки одній простій хитростіВідео

21:34

"Не можу без Федорова": "Флеш" отримав нову посаду в команді Зеленського

21:15

Урожай буде зберігатися місяцями: коли викопувати ранню картоплюВідео

20:53

У родині Кардашян – горе: Кім повідомила про смерть близької людини

20:46

РФ вдарила по центру Харкова: є загиблий та багато поранених, серед них — діти

20:24

Підвищена загроза для одного міста: РФ готує масований удар, що відомо

20:08

Овочеве асорті з грибами на зиму — оригінальний рецепт яскравого салату

19:55

На бензин і дизель чекає подорожчання: розкрито терміни нового зростання цін

19:45

На Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію: які райони увійшли

Реклама
19:29

Для чого насправді потрібні чорні ромби на рулетці: секрет символу здивує

19:10

Денисенко пояснив, чому Федоров може стати новим політичним феноменомПогляд

19:00

Під захистом ангелів: які дати народження вважаються обраними з небес

18:55

"Останній рік": з’явився несподіваний прогноз щодо "розв’язки для Путіна"Відео

18:53

Якою буде решта літа: народні прикмети на Афанасія Літнього 18 липня

18:43

Російські атаки загрожують експорту українського зерна через Чорне море – FT

18:32

Троянди будуть усіяні бутонами: хитрий трюк врятує від небезпечної хворобиВідео

18:27

У підвалі ювелірного магазину були заховані скарби: що знайшли всерединіВідео

18:17

Лідер за кількістю носіїв: яке прізвище є найпопулярнішим в Україні

18:16

Кабмін призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС – хто вони

18:01

Масштабний удар по РФ: уражено танкери, корабель та один із найбільших НПЗ

18:00

Кар’єра фармацевта починається з підтримки: як "Аптека 9-1-1" інвестує у професійну освіту своїх співробітників новини компанії

17:50

Померла "Жінка з голубами" із "Сам удома 2" - причина смерті оскароносної акторки

17:41

РФ посилює виробництво зброї та готується до нових наступів – Сирський

17:35

Щастя вже на порозі — шість знаків китайського зодіаку, яким пощастить

17:15

На кухні знайшли приховану небезпеку: винна звичайна обробна дошкаВідео

17:03

У Путіна залишився лише один варіант: яка зброя здатна змінити хід війниВідео

17:00

Не хуліган і не дебошир: як українською назвати порушників порядку

16:55

"Я продав квартиру": Дмитро Коляденко через 12 років повернув борг Ірині Білик

16:50

Росія вичерпала резерви: заборона на експорт дизельного палива не врятує Кремль від кризи — Гардус

Реклама
16:41

Вагітність у 46: Вітвіцька різко відповіла на хейт свого рішення

16:27

Огірки як у магазині — секретний інгредієнт для суперхрумких корнішонів

16:22

Усі думали, що це сом: неймовірний улов семирічного хлопчика увійшов в історію

16:15

Отримав відстрочку завдяки експоліцейському, який привласнив 13 млн: ветерани закликали розслідувати ухилення Ніколова від призову

16:07

Долар дорожчає, а євро летить вниз: новий курс валют на 20 липня

15:49

ЄС вперше ввів санкції проти РФ за масові обстріли Києва

15:47

Батьки не повинні бути друзями для своїх дітей: психолог пояснила чому

15:47

Стилістка розкрила секрети довжини одягу, які роблять фігуру стрункішою

15:30

Захист від блискавки та зла — квіти, які наші предки садили біля хати

15:19

Чому 18 липня не можна лінуватися: яке церковне свято

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти