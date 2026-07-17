РФ вдарила по центру Харкова: є загиблий та багато поранених, серед них — діти

Один чоловік загинув у результаті ворожого обстрілу в Шевченківському районі Харкова.

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Росія завдала удару по Харкову / Колаж: Главред, фото Defense Express, pixabay

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У Харкові пролунали вибухи - центр міста атакувала армія РФ

Є загиблий, кількість постраждалих зросла до 9 осіб

У Харкові пролунали вибухи - центр міста атакувала армія країни-агресора РФ, у результаті є загиблий та поранені.

За даними харківського міського голови Ігоря Терехова, щонайменше 1 людина загинула, вісім, у тому числі двоє дітей, постраждали в результаті удару по центру Харкова.

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Раніше він повідомляв, що постраждали близько 10 осіб, третина з яких – діти.

Інформацію також підтвердив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

За його інформацією, один чоловік загинув внаслідок ворожого "прильоту" у Шевченківському районі Харкова.

"Також постраждали 7-річний і 2-річний хлопчики. А також 24-річний і 50-річний чоловіки", - розповів він.

Синегубов також додав, що внаслідок удару РФ загорівся автомобіль.

Пізніше Терехов уточнив, що кількість постраждалих внаслідок удару РФ зросла до 9 осіб.

/ Інфографіка: Главред

У Міноборони оцінили, як часто РФ може завдавати ракетних ударів

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що Росія не має достатнього запасу ракет, щоб регулярно проводити масштабні атаки по Україні щотижня.

На його думку, російські війська продовжуватимуть використовувати окремі запуски балістичних ракет, прагнучи чинити тиск на цивільне населення та підтримувати постійну загрозу.

При цьому експерт не виключає, що час від часу Росія все ж зможе організовувати великі ракетні удари, однак вони відбуватимуться значно рідше, ніж точкові атаки.

"Час від часу будуть масовані залпи - наприклад, по 20–30 балістичних ракет. Можливо, раз на місяць або раз на кілька тижнів", - зазначив він.

Удари по Харкову - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що країна-агресор Росія атакувала Харків "Шахедами". Зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури, на місцях виникли пожежі, є постраждалі.

Нагадаємо, російські війська цинічно завдали удару по Шевченківському району Харкова. Окупанти скинули на місто керовані авіабомби, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Як повідомлялося, російські окупанти вбили за допомогою дрона мешканку села Токарівка Друга в Харківській області. Жінка була останньою людиною, яка там залишалася і жила.

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Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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