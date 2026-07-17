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Російські атаки загрожують експорту українського зерна через Чорне море – FT

Віталій Кірсанов
17 липня 2026, 18:43
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Атаки дронів на Одеський морський порт призвели до скорочення складських потужностей приблизно на третину.
Російські атаки становлять загрозу для експорту українського зерна через Чорне море
Російські атаки загрожують експорту українського зерна через Чорне море / колаж: Главред, ілюстративне фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • За останні два тижні внаслідок атак РФ загинули працівники портів та іноземні моряки
  • Судноплавні компанії уникають заходу в українські порти

Експорт українського зерна через Чорне море опинився під загрозою через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі та торговельних суднах. Про це повідомляє Financial Times, зазначаючи, що Москва активізувала атаки після серії ударів українських безпілотників по російських суднах.

За інформацією компанії з морської безпеки Ambrey, масовані атаки дронів на Одеський морський порт призвели до скорочення складських потужностей приблизно на третину. Через підвищені ризики багато судновласників не готові направляти свої судна в українські порти, а частина міжнародних трейдерів тимчасово призупинила закупівлі зерна в Одесі.

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За даними Адміністрації морських портів України, за останні два тижні внаслідок десятків російських атак на порти та цивільні судна загинули 11 осіб, серед яких - працівники портів та іноземні моряки.

Financial Times нагадує, що Росія та Україна забезпечують близько третини світового експорту пшениці. Тому ескалація в Чорному морі створює загрозу не лише для української економіки, а й для стабільності світового ринку зерна.

Після виходу Росії з підтриманої ООН Чорноморської зернової ініціативи у 2023 році Україна розраховувала відновити експорт через власний морський коридор. Однак нові атаки суттєво ускладнили роботу портів.

Аналітик зернового ринку Маша Белікова заявила, що російські удари по портовій інфраструктурі тривають уже кілька днів поспіль, через що судноплавні компанії уникають заходу в українські порти. За її словами, закупівельні ціни в портах практично зникли, а судновласники перестали пропонувати послуги з фрахтування.

Водночас проблеми спостерігаються й у російському експорті. За даними газети "Комерсант", прогноз липневих поставок російської пшениці було знижено приблизно на 20%. Серед причин називають атаки на судна в Азовському морі, затримки жнив та проблеми з паливом.

Загострення ситуації вже вплинуло на світові ціни. Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій товарній біржі досягли найвищого рівня майже за два роки, піднявшись до 6,95 долара за бушель, а вартість борошномельної пшениці на біржі в Парижі оновила максимум за останні 17 місяців.

Керуючий директор консалтингової компанії SovEcon Андрій Сизов вважає, що ринок починає сприймати те, що відбувається, як довгостроковий фактор ризику. На його думку, надалі прогнози щодо експорту як України, так і Росії можуть бути суттєво переглянуті в бік зниження, що негативно позначиться на світових запасах зерна та пшениці.

"Ринок починає усвідомлювати, що це не типове короткострокове зростання цін у Чорноморському регіоні, яке зазвичай досить швидко закінчується. Але це може мати більш серйозні наслідки, а саме: прогнози щодо експорту як Росії, так і України в майбутньому доведеться суттєво знизити, що, у свою чергу, погіршить ситуацію зі світовими запасами зерна та пшениці", - зазначив Андрій Сизов.

Як альтернативу учасники ринку розглядають можливість збільшення перевезень по Дунаю з подальшою відправкою вантажів через румунський порт Констанца. Такий маршрут уже активно використовувався в перші роки повномасштабної війни.

Крім того, Financial Times зазначає, що погіршення ситуації збіглося зі зростанням світових витрат на перевезення, паливо та добрива, спричиненим нестабільністю на Близькому Сході.

Аналітик компанії International Seaborne Market Павло Сосновський повідомив, що деякі судна зупиняються за межами українських територіальних вод для повторної оцінки ризиків, пов’язаних із ракетними та безпілотними атаками. Водночас різко зросла вартість страхування військових ризиків, а частина страхових компаній повністю припинила страхувати рейси до українських портів.

За даними видання, посилення російських ударів стало відповіддю на серію успішних атак українських морських безпілотників на російські судна в Чорному та Азовському морях. Українська сторона заявляє, що серед уражених цілей були нафтові танкери, газовоз та суховантажні судна.

У Міністерстві транспорту Росії, у свою чергу, повідомили про вжиття додаткових заходів для забезпечення безпеки вантажних перевезень в Азовському морі. При цьому російські страховики також фіксують різке зростання вартості страхування військових ризиків, а деякі компанії вже відмовилися надавати таке покриття для суден, що працюють у регіоні.

Російські атаки загрожують експорту українського зерна через Чорне море – FT
Інфографіка: Главред

Чому Росія атакує Одеську область - пояснення експерта

Прес-секретар Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу розповів, що російські війська продовжують атакувати Одеську область, намагаючись вразити важливі об’єкти регіону. Для нанесення ударів по них РФ застосовує різні види озброєння.

Братчук зазначив, що інтенсивність російських атак на Одеську область не зменшується. Одними з основних цілей залишаються об’єкти портової інфраструктури, що мають важливе значення для логістики та економіки регіону.

"Сьогодні ракети летять дуже часто, практично щодня. Напередодні під обстріл потрапила наша портова та припортова інфраструктура, там загинула одна людина. До цього було завдано удару по промисловому об’єкту", - згадав він.

За словами представника УДА, крім ракетних атак, ворог активно застосовує реактивні "Шахеди". Їхня кількість не зменшується, а в окремих випадках частка таких безпілотників навіть зростає.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. В результаті атаки загинули дві людини, ще один 24-річний чоловік отримав осколкове поранення.

Російські війська знову завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області та цивільному судноплавству. У результаті атаки загинули дві людини, ще двоє отримали поранення. У результаті російської атаки пошкодження отримало цивільне торгове судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. На борту корабля виникла пожежа, проте її вдалося оперативно ліквідувати.

10 липня окупанти також атакували портову інфраструктуру Одеської області. В результаті російського удару загинула одна людина.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому форматі й присвячена актуальним подіям у сфері бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані у Великій Британії, Сполучених Штатах та континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, що викликає як критику, так і схвальні відгуки, пише Вікіпедія.

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