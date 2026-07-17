Долар дорожчає, а євро летить вниз: новий курс валют на 20 липня

НБУ підвищив курс лише однієї з трьох валют.

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Курс валют в Україні на 20 липня / колаж: Главред, фото: pixabay

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Яким буде курс валют у понеділок

Яка валюта в Україні подорожчала

На понеділок, 20 липня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, вартість євро та злотого пішла вниз. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На понеділок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,66 грн/дол, що на 5 копійок більше, ніж у п’ятницю (44,61 грн/дол).

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Курс євро

Водночас щодо євро гривня посилила позиції. Офіційний курс цієї валюти 20 липня буде на рівні 51,05 грн/євро. Таким чином українська валюта зміцнилася на 11 копійок.

Курс злотого

Що цікаво, польський злотий також подешевшав. Курс цієї валюти встановлено на рівні 11,75 грн/злотий, що на 6 копійок менше, ніж 17 липня (11,81 грн/злотий).

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют наступного тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що валютний ринок України протягом останньої декади липня, ймовірно, збереже відносну стабільність.

За його словами, до 26 липня базовий орієнтир для долара становитиме 44,5-45 гривень за долар, а для євро - 50,5-52,5 гривні за євро.

"Попри загальну стабільність, щоденні коливання курсу залишаться. Долар і євро можуть як трохи дорожчати, так і дешевшати залежно від ситуації на ринку", - підкреслив він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Тарас Лєсовий раніше говорив, що до 19 липня долар залишатиметься поблизу психологічної позначки в 45 гривень.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов заявляв, що у другому півріччі 2026 року курс долара може перебувати в коридорі 45,5-46,5 грн/дол., а курс євро - в межах 52,5-53,5 грн/євро.

Водночас навіть за оптимістичним сценарієм уряд очікує поступове послаблення гривні. Середньорічний курс долара, за прогнозами, зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029-му. На кінець 2029 року курс може сягнути близько 51,5 грн за долар.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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