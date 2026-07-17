Тисячі людей вийшли на акції після гучного рішення Зеленського: які вимоги

У багатьох великих містах відбуваються масові акції на підтримку Михайла Федорова.

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В Україні відбуваються масові акції / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У Києві на мітинг зібралося щонайменше 10 тисяч осіб

Учасники підтримують Федорова та вимагають відставки головкома ЗСУ

Масові акції також відбуваються у багатьох великих містах

Масовий мітинг відбувається в Києві у п’ятницю ввечері, 17 липня, проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Акція відбувається на площі Франка неподалік від будівлі Офісу президента в центрі Києва, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Що відомо про кількість учасників мітингу

Зазначається, що вся площа, включаючи сквер і проїжджу частину, а також ділянки прилеглих вулиць Ольгинської, Грушевського та Ступки, заповнена тисячами протестувальників. Їх уже не менше 10 тисяч, і вони продовжують прибувати.

Більшість учасників акції - молодь, але чимало людей середнього та похилого віку. Дітей, навпаки, не видно, хоча раніше, коли акція була менш багатолюдною, деякі учасники брали їх із собою. Понад дві третини учасників - жінки.

Які головні вимоги

Учасники скандують "Федоров!", "Поверніть!", "Ганьба!", співають гімн України.

Багато хто тримає різноманітні плакати на пакувальному картоні з написами "Армія без схем", "Не за це мій чоловік воює", "Ви знищили шанс на військову реформу", "Боріться з ворогом, а не зі здоровим глуздом", "У нас теж конфлікт із Сирським", а також з іншими гаслами, з якими мітингувальники стояли на цій же площі у четвер та в п’ятницю вранці.

Підкреслюється, що учасники акції помітно частіше вимагають відставки головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Вони скандують відповідні гасла та тримають плакати з такими ж написами.

На місці також перебувають "Поліція діалогу" та представники ЗМІ. Рух на прилеглих вулицях Ольгинській, Грушевського та Ступки офіційно не перекрито, але рух по них обмежено через велику кількість протестувальників. На проїжджій частині, як і раніше, залишається чимало припаркованих автомобілів.

Де відбуваються масові акції протесту

За повідомленням Радіо Свобода, окрім Києва акції на підтримку Михайла Федорова відбуваються у багатьох великих містах. Зокрема - у Львові, Дніпрі, Миколаєві, Одесі. За повідомленнями, акції також відбуваються в Тернополі, Полтаві, Харкові, Миколаєві, Івано-Франківську, Кропивницькому та інших містах.

У Запоріжжі учасники протесту відтворили картину "Запорожці пишуть листа султану" та надіслали відкрите звернення Володимиру Зеленському, передає Укрінформ.

За словами організаторів, акції планують проводити щодня, доки влада не відреагує на їхні вимоги.

Дивіться відео - масовий мітинг у Києві:

Раніше Главред повідомляв, що Михайло Федоров підтвердив свою відставку з посади міністра оборони України. Після цього він представив результати роботи Міністерства оборони, зокрема розповів про зміни у сфері оборонних закупівель, розвиток безпілотних систем та забезпечення української армії.

Нагадаємо, Федоров заявив про складнощі у взаємодії з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, окремі ініціативи його команди в Міноборони нібито не отримували підтримки з боку військового керівництва.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський вперше прокоментував кадрові рішення та ситуацію навколо відставки. Він зазначив, що громадяни мають право на мирні протести, але пояснив необхідність втручання у взаємодію між керівництвом ЗСУ та Міністерством оборони.

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