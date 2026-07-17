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СБУ знищила бомбардувальник Ту-95, яким РФ використовувала для ударів по Україні

Анна Косик
17 липня 2026, 14:26
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Російський літак критично пошкоджений.
СБУ знищила бомбардувальник Ту-95, яким РФ використовувала для ударів по Україні
Бомбардувальник, яким РФ обстрілювала Україну, пошкоджений / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Головне:

  • СБУ уразила російський бомбардувальник в Саратовській області
  • Ту-95 критично пошкоджений
  • Об'єкти нафтової галузі РФ постраждали внаслідок ударів України

Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі "Енгельс". Успішну операцію, за даними СБУ, провели у Саратовській області країни-агресорки Росії.

Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів до цілі. За попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень - у нього повністю відірвано хвостову частину.

відео дня
СБУ знищила бомбардувальник Ту-95, яким РФ використовувала для ударів по Україні
Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

"Саме цей борт систематично використовувався для завдання масованих ракетних ударів по Україні. Спецоперацію проведено на виконання поставлених Президентом України завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Успішний удар СБУ підтвердив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, були також ураження від Сил оборони України по обʼєктах російської нафтової галузі та по визначених цілях на тимчасово окупованій території України.

"Вдячний нашим воїнам за влучність. Знов були успішні далекобійні санкції проти Росії за цю війну... Збільшуємо ціну для Росії за агресію проти нашої держави і людей. Дякую всім, хто допомагає", - додав він.

Україна буде бити по РФ власною балістикою

Главред писав, що за словами співзасновника і головного конструктора української оборонної компанії Fire Point Дениса Штілермана, восени 2026 року Україна почне випробовувати власну балістичну ракету по цілях на території країни-агресорки Росії.

Поява української балістичної ракети може суттєво розширити можливості з ураження стратегічно важливих цілей РФ. Наразі для початку випробувань залишається лише протестувати двигун.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 16 липня Сили оборони України уразили низку важливих воєнних і воєнно-економічних цілей Росії. Серед них шість танкерів та два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Напередодні було уражено нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Республіці Башкортостан. Там зафіксовано влучання та пожежу. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Раніше повідомлялося, що у Росії виробництво бензину покриває лише близько 65 % сезонного попиту після ударів українських безпілотників по найбільших нафтопереробних заводах.

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Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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