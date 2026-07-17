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Вступ України до ЄС: Угорщина заблокувала подальші переговори - ЗМІ

Віталій Кірсанов
17 липня 2026, 22:19
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Угорщина під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення заблокувала початок процедури відкриття переговорних кластерів для України.
Угорщина заблокувала подальші переговори щодо вступу України до ЄС
Угорщина заблокувала подальші переговори щодо вступу України до ЄС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/peter.magyar.102, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Угорщина відмовилася підтримати відкриття третього переговорного кластера для України
  • Будапешт висловив готовність підтримати відкриття кластера для Молдови

Угорщина під час засідання робочої групи Ради Європейського Союзу з питань розширення (COELA) заблокувала початок процедури відкриття переговорних кластерів №2 та №3 для України. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела в структурах ЄС.

За інформацією видання, Будапешт при цьому висловив готовність підтримати відкриття кластера №3 для Молдови. Однак більшість країн-членів Євросоюзу не погодилася розглядати питання окремо для Кишинева, тому остаточне рішення прийнято не було.

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17 липня учасники засідання мали затвердити результати скринінгу переговорних кластерів №2 та №3 для України та Молдови. Після цього планувалося надіслати обом країнам офіційні листи з пропозицією підготувати свої переговорні позиції за відповідними напрямками.

Як розповіло джерело видання, головною перешкодою для просування процедури стала саме позиція Угорщини, яка відмовилася підтримати відкриття третього переговорного кластера для України.

У публікації зазначається, що через принципову позицію низки держав-членів ЄС, які виступають за синхронне просування України та Молдови на шляху до членства, компромісу знайти не вдалося. Кілька країн наполягли на тому, щоб обидві держави продовжували переговорний процес одночасно, тому пропозиція відкрити кластер лише для Молдови не отримала підтримки.

У підсумку учасники засідання вирішили перенести розгляд цього питання на наступну зустріч COELA, яка відбудеться 22 липня.

Це засідання стане останнім перед літньою перервою в роботі робочої групи Ради ЄС з питань розширення. Після цього експерти повернуться до обговорення питань розширення лише 1 вересня. Якщо й 22 липня країни-члени не зможуть досягти одностайності, відкриття нових переговорних кластерів для України та Молдови буде відкладено щонайменше до початку осені.

При цьому "Європейська правда" не уточнює, з яких саме причин Угорщина виступила проти просування переговорного процесу України.

Вступ України до ЄС: Угорщина заблокувала подальші переговори — ЗМІ
Інфографіка: Главред

У чому полягає головна перешкода для вступу України до ЄС - коментар народного депутата

Народний депутат і перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Вадим Галайчук у коментарі "Главреду" зазначив, що головною перешкодою на шляху вступу України до ЄС залишається принцип одностайності при ухваленні рішень. За його словами, цю проблему визнають як Україна та інші країни-кандидати, так і самі інститути Євросоюзу.

Політик підкреслив, що складність полягає в тому, що для скасування вимоги одностайного голосування також необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів. Водночас наразі серед країн ЄС немає достатньої політичної волі для внесення таких фундаментальних змін до засновницьких договорів Союзу.

Галайчук також повідомив, що наразі активно обговорюються більш практичні аспекти реформи процедури розширення ЄС. Зокрема, йдеться про можливі зміни в методології вступу нових держав, яка зараз передбачає повне виконання всіх вимог до отримання членства.

"На нашу думку, а також на думку експертного співтовариства в ЄС, це не зовсім справедливо й неефективно. Така методологія вже створила проблеми для балканських країн і навіть отримала назву "балканська пастка", коли деякі країни протягом 12–13 років ведуть переговори й не змогли особливо просунутися в них", – підсумував він.

Вступ України до ЄС – новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Україна має всі шанси стати повноправним членом Європейського Союзу вже до 2030 року. Цю дату вважає цілком реальною та реалістичною посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Україна розпочала переговори з Євросоюзом щодо шостого переговорного кластера – "зовнішні відносини", який визначає параметри узгодження міжнародної, торговельної та оборонної політики країни-кандидата з політикою ЄС. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті Ради ЄС.

Водночас політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук зазначав, що не можна виключати виникнення проблем з боку Польщі у зв’язку з ратифікацією вступу України до Європейського Союзу. Головна причина - це конкуренція України та Польщі як двох найбільших держав регіону.

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Про джерело: Рада Європейського Союзу

Рада Європейського Союзу - третя з семи інституцій Європейського Союзу. Рада складається з 27 національних міністрів певних галузей та одного єврокомісара, відповідального за цю галузь, який не має права голосу. Наприклад, якщо обговорюється сільськогосподарська політика, то на засіданні присутні 27 міністрів країн Європейського Союзу та єврокомісар, відповідальний за сільськогосподарську політику. Загалом існує 10 конфігурацій Ради, пише Вікіпедія.

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