"Останній рік": з’явився несподіваний прогноз щодо "розв’язки для Путіна"

Існує безліч інших не очевидних факторів, пов’язаних із близькістю розв’язки для Кремля.

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З'явився прогноз щодо термінів "розв’язки" для Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, Вікіпедія

Головне із заяв Сотника:

У Росії кризи будуть лише наростати

У 2026 році може настати розв'язка для Путіна

Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник прокоментував питання про те, яким може бути розв'язка війни для диктатора РФ Володимира Путіна.

"Справа йде до банківської кризи, паливна криза буде наростати, ентропія посилюватиметься, невдоволення еліт і тиск будуть наростати", - підкреслив він в інтерв’ю Главред.

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Публіцист вважає, що президент США Дональд Трамп є важливим важелем впливу Кремля.

"Я не знаю, скільки протримається Трамп, бо це дуже важливий важіль впливу Путіна. Вони ж про щось говорили, якісь методичні посібники Володимир Володимирович видає Дональду Фредовичу, причому робить це вже без жодного сорому. Куратор дзвонить своєму підопічному і каже: "Донні, треба зробити ось це, це і це. А далі можеш хоч у золотих памперсах ходити", - зазначив він.

Співрозмовник пояснив, що існує ще безліч інших неочевидних факторів.

"За моїми відчуттями, цей рік має бути останнім. Дуже сподіваюся, що у 2026 році настане розв’язка для Путіна, Трампа та Нетаньяху. Але як буде насправді - ніхто не знає. Адже, крім того, що людина раптово може померти, існують такі повороти долі, про які ми навіть не здогадуємося", - додав Сотник.

Дивіться відео – інтерв’ю Олександра Сотника:

В ОП оцінили, коли може змінитися ситуація на фронті

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вже восени інтенсивність бойових дій може знизитися, якщо російським військам не вдасться реалізувати завдання нинішньої наступальної кампанії.

За словами Подоляка, російське керівництво покладає великі надії на літній етап бойових дій, розраховуючи домогтися просування на фронті та збільшити площу контрольованих територій. Він зазначив, що подальший розвиток ситуації багато в чому залежатиме від результатів цієї кампанії.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про особу: Олександр Сотник Олександр Сотник (творчий псевдонім – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор і виконавець пісень, диктор радіо та телебачення, блогер. Засновник і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з різкою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписав звернення "Путін має піти". Послідовно засуджує російську збройну агресію проти України, пише Вікіпедія.

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