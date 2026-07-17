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"Не можу без Федорова": "Флеш" отримав нову посаду в команді Зеленського

Віталій Кірсанов
17 липня 2026, 21:34
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У п’ятницю, 17 липня, відбулася зустріч Бескрестнова з президентом Володимиром Зеленським.
Бескрестнов призначений радником президента України
Бескрестнов призначений радником президента України / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Бескрестнов призначений радником президента України
  • "Флеш" займатиметься розвитком технологічних напрямків оборони

Експерт із систем зв'язку Сергій Бескрестнов ("Флеш") призначений радником президента України з питань технологічних напрямків оборони. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

"Призначити Бескрестнова Сергія Олександровича радником президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони (поза штатом)", – йдеться в указі.

відео дня

У п’ятницю, 17 липня, відбулася зустріч Бескрестнова з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляв Telegram-канал глави держави, під час зустрічі детально обговорили "все те, що зараз є найбільш актуальним у технологічних складових нашої оборони".

"Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому – до Росії. Важливо також завжди своєчасно реагувати на військові інновації, що відбуваються у силах і засобах армії агресора, виходячи з принципу: знаємо деталі, отже, точно протидіємо. Домовилися з Сергієм про максимальну співпрацю", – повідомив Володимир Зеленський.

Згодом Сергій Бескрестнов повідомив у своєму телеграм-каналі додаткові деталі розмови з президентом. За його словами, глава держави запропонував йому повернутися до нового складу Міністерства оборони, але він відмовився.

"Я є членом команди Федорова, я прийшов до Міноборони на його запрошення як його особистий радник і не можу з моральних міркувань залишитися в Міноборони без Михайла. Але війна триває, і я не можу зі своїми знаннями залишатися осторонь, адже від цього виграє лише ворог. Президент надає мені можливості та повноваження зміцнювати нашу обороноздатність на найвищому рівні", - написав Бескрестнов.

Він наголосив, що призначення радником президента не має стосунку до політики, але є можливістю впливати на технологічні процеси в оборонній сфері. Також Флеш пообіцяв і надалі співпрацювати з Федоровим у питаннях української оборони.

Зазначимо, що в січні 2026 року Сергій Бескрестнов ("Флеш") вперше отримав офіційний статус, коли новопризначений на той момент міністр оборони Михайло Федоров запропонував "Флешу" стати його радником. Після відставки Федорова "Флеш" перестав бути його радником.

Відставка уряду – останні новини

Як повідомляв Главред, 14 липня Верховна Рада 258 голосами схвалила відставку прем'єр-міністра Юлії Свириденко, що автоматично означає відставку всього складу Кабінету міністрів.

15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. Після відставки він оприлюднив детальний звіт про роботу команди, перелічивши ключові зміни, яких вдалося досягти за час керівництва оборонним відомством, а також зазначивши напрямки, де реформи ще не завершені.

16 липня Верховна Рада України проголосувала за кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра країни. "За" проголосували 289 народних депутатів, "проти" - 1.

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Про особу: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія.

З квітня 2022 року займається консультуванням та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

З липня 2026 року - радник президента України з питань технологічних напрямків оборони.

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