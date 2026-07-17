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На Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію: які райони увійшли

Віталій Кірсанов
17 липня 2026, 19:45
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На окремих територіях заборонять в’їзд сім’ям з дітьми через високий рівень небезпеки.
У Херсонській області розширили зону обов’язкової евакуації
У Херсонській області розширили обов’язкову евакуацію / Колаж: "Главред", фото: Міністерство розвитку громад

Коротко:

  • До зони обов'язкової евакуації включили кілька населених пунктів
  • Влада закупить мобільні укриття для встановлення на небезпечних ділянках доріг

Влада Херсонської області розширила зону обов'язкової евакуації через погіршення ситуації з безпекою та збільшення території російських обстрілів. До переліку включили нові населені пункти, мікрорайон та деякі вулиці Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін за підсумками засідання Ради оборони області.

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До зони обов’язкової евакуації включено:

  • населені пункти Крещеновського старостинського округу
  • село Чарівне;
  • селище Зеленівка;
  • мікрорайон "Текстильний"
  • окремі вулиці Центрального, Корабельного та Дніпровського районів Херсона, зокрема Університетську, Театральну, Білоруську та Комунальну, а також вулиці та провулки, розташовані в напрямку річок Кошова та Дніпро.

Крім того, на цих територіях заборонять в’їзд сім’ям з дітьми через високий рівень небезпеки.

Також ухвалили рішення закупити мобільні укриття для встановлення на найнебезпечніших ділянках доріг, засоби захисту для критичної інфраструктури.

До того ж під час засідання узгодили кошти на ремонт укриття в одному з навчальних закладів та реконструкцію обладнання в лікарні.

Окремо члени Ради оборони розглянули питання безпеки громадського транспорту. Через загрозу російських атак частину приміських маршрутів планують скоротити, а схеми руху автобусів змінити з урахуванням безпеки.

Евакуація з регіонів України - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше в Харківській області розширили зону евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів.

Крім того, Рада оборони ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію з прикордонних районів Чернігівської області з 1 липня. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у чотирьох громадах.

"Главред" раніше повідомляв, що в червні влада Дніпропетровської області оголосила про примусову евакуацію сімей з дітьми ще з 23 населених пунктів Синельниківського району.

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Про особу: Олександр Прокудін

Олександр Сергійович Прокудін - український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

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