Росіяни благають магів 'притягнути' бензин у баки на тлі кризи - розвідка

Через дефіцит і чорний ринок пального росіяни звертаються до чаклунів, які обіцяють магічним шляхом зменшити витрати бензину.

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Через паливну кризу росіяни платять чаклунам тисячі рублів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/exilenova_plus

Коротко:

Кремль намагається стримати паливну кризу лімітами й талонами

Росіяни звертаються по допомогу до магів

Ритуали коштують від 1,5 до 16 тис. рублів

Паливна криза в Росії продовжує загострюватися й у багатьох регіонах країни водії змушені цілодобово вистоювати черги, щоб заправити лише 10-20 літрів бензину. На тлі дефіциту бензину та зростання цін частина росіян шукає порятунку в магії. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Кремль офіційно продовжує запевняти, що ситуація перебуває "під контролем". Водночас влада запроваджує норми, ліміти, графіки, обмеження і талон, знайомі ще з пострадянських часів.

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Тим часом частина росіян вирішила шукати "надприродні" способи економії пального. Російські маги та чаклуни почали активно пропонувати послуги з "очищення" автомобілів від негативної енергетики та проведення ритуалів, які нібито можуть зменшити витрати бензину.

За певну плату езотерики пропонують різні "магічні рішення". Зокрема, за 1,5 тисячі рублів клієнтам обіцяють провести "відливку воском", яка має прибрати негативний вплив. За 7 тисяч рублів можна замовити встановлення "рунічного ставу", а за 9 тисяч - пошук "магічних голок" у салоні автомобіля.

Для тих, хто готовий витратитися більше, пропонують спеціальні обереги та ритуали. Наприклад, оберіг "Ведмежа лапка" коштує близько 15 тисяч рублів, а повноцінний обряд із сіллю та золотою прикрасою - 16 тисяч рублів. За словами продавців таких послуг, він нібито здатен не лише знизити витрати пального, а й "притягнути" бензин або дизель у бак.

Водночас клієнтів попереджають, що про проведений ритуал не можна розповідати іншим, інакше "магія" нібито втратить силу.

Коли паливна криза в РФ вплине на фронт - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар заявив, що проблеми з пальним у Росії можуть позначитися на її військових можливостях, однак ключовим фактором буде не сам дефіцит пального, а здатність України порушити логістику його постачання до армії РФ.

За його словами, забезпечення військ паливом залишається одним із головних пріоритетів для російського командування. Водночас ефект від атак залежатиме від того, наскільки серйозно буде пошкоджена система постачання пального на фронт.

"Чи відбудеться це в липні чи в серпні - залежить від того, наскільки успішно вдасться ізолювати лінію фронту від паливного забезпечення", - зазначив експерт.

Він додав, що окремі перебої з постачанням пального вже фіксуються на деяких напрямках. Крім того, у російських інформаційних ресурсах з'являються повідомлення про проблеми із заправкою важкої військової техніки.

Ситуація з пальним в Росії та Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, на початку липня російський правитель Володимир Путін вперше публічно визнав проблеми із забезпеченням автомобільним пальним на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах та паливній інфраструктурі. У низці регіонів виникли черги на АЗС, запроваджені обмеження на продаж бензину, а ціни на пальне досягли рекордних значень.

Також Росія посилила удари по автозаправних станціях, паливних базах та логістичній інфраструктурі України, намагаючись ускладнити постачання пального для військових і цивільних. Тодішній міністр економіки Олексій Соболев заявив, що паливний ринок України залишається стабільним, а необхідні обсяги бензину та дизельного пального є в наявності.

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив, що удари РФ по цивільних АЗС у прифронтових регіонах мають на меті не знищення військової логістики, а залякування населення. За його словами, дефіциту палива для українців не буде, оскільки логістика та постачання будуть адаптовані.

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