На Землю чекає неминуча катастрофа: вчені з’ясували подробиці про "Сонце-вбивцю"

Приблизно через 1,8 мільярда років Сонце увійде в нову стадію своєї еволюції, поступово перетворюючись на червоного гіганта.

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З’явилися нові дослідження про космос / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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У майбутньому умови на Землі стануть несумісними з існуванням життя

Через 1,8 мільярда років Сонце вступить у нову стадію своєї еволюції

Дослідники представили нову модель довгострокового розвитку Сонячної системи, згідно з якою в дуже віддаленому майбутньому умови на Землі стануть несумісними з існуванням життя.

Як повідомляє Wionews, приблизно через 1,8 мільярда років Сонце вступить у нову стадію своєї еволюції, поступово перетворюючись на червоного гіганта. У міру збільшення розмірів і яскравості зірки внутрішні планети Сонячної системи опиняться під впливом екстремально високих температур.

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Передбачається, що Меркурій і Венера можуть бути повністю поглинені Сонцем, яке розширилося. Щодо Землі, фахівці поки що не дійшли єдиної думки: планета може зберегтися, однак її поверхня, найімовірніше, стане непридатною для життя.

Згідно з одним із сценаріїв, підвищення температури призведе до поступового зникнення рослин і тварин. Потім почнуть випаровуватися океани, а вміст вуглекислого газу в атмосфері стрімко знижуватиметься. У результаті навіть найстійкіші види рослинності не зможуть існувати.

Інша наукова модель припускає, що рівень вуглекислого газу залишиться відносно стабільним. Однак навіть у цьому випадку подальше посилення сонячного випромінювання зробить клімат настільки спекотним, що підтримувати життя на планеті стане неможливо.

Автори дослідження зазначають, що незалежно від того, який із сценаріїв виявиться найточнішим, придатність Землі для життя з часом буде втрачена. При цьому, за новими оцінками, це відбудеться приблизно через 1,8 мільярда років - значно пізніше, ніж передбачалося в ряді попередніх наукових робіт.

Фахівці також звертають увагу на те, що деякі процеси, пов’язані зі зміною умов на Землі, можна спостерігати вже сьогодні. Серед них - посилення сонячної активності, зокрема спалахи та корональні викиди маси, підвищення середньої температури на планеті та прискорене танення льодовиків.

Крім того, вчені зазначають, що діяльність людини, зокрема масштабне використання викопного палива та скорочення площі лісів, посилює кліматичні зміни, хоча ці процеси не пов’язані безпосередньо з природною еволюцією Сонця і відбуваються з інших причин.

Вчені виявили гігантський резервуар води в далекому космосі

Астрономи повідомили про унікальну знахідку, зроблену під час дослідження глибин Всесвіту. Дослідникам вдалося виявити найбільше з відомих на сьогодні скупчень води, яке водночас вважається одним із найдавніших.

Йдеться про величезну хмару водяної пари, розташовану поруч із квазаром APM 08279+5255. Цей об’єкт знаходиться на відстані понад 12 мільярдів світлових років від Землі, завдяки чому його вивчення дозволяє вченим зазирнути в далеке минуле раннього Всесвіту.

Раніше вчені вразили своїм відкриттям і розкрили таємницю Сонця. За світністю та масою Сонце ближче до порівняно слабких зірок, тому й потрапляє до категорії карликів.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, чому планети круглі, а астероїди - ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою та гравітаційним впливом.

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