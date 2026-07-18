Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

На Землю чекає неминуча катастрофа: вчені з’ясували подробиці про "Сонце-вбивцю"

Олексій Тесля
18 липня 2026, 02:06
google news Підпишіться
на нас в Google
Приблизно через 1,8 мільярда років Сонце увійде в нову стадію своєї еволюції, поступово перетворюючись на червоного гіганта.
Кремль перехопив основні супутники Європи у космосі
З’явилися нові дослідження про космос / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • У майбутньому умови на Землі стануть несумісними з існуванням життя
  • Через 1,8 мільярда років Сонце вступить у нову стадію своєї еволюції

Дослідники представили нову модель довгострокового розвитку Сонячної системи, згідно з якою в дуже віддаленому майбутньому умови на Землі стануть несумісними з існуванням життя.

Як повідомляє Wionews, приблизно через 1,8 мільярда років Сонце вступить у нову стадію своєї еволюції, поступово перетворюючись на червоного гіганта. У міру збільшення розмірів і яскравості зірки внутрішні планети Сонячної системи опиняться під впливом екстремально високих температур.

відео дня

Передбачається, що Меркурій і Венера можуть бути повністю поглинені Сонцем, яке розширилося. Щодо Землі, фахівці поки що не дійшли єдиної думки: планета може зберегтися, однак її поверхня, найімовірніше, стане непридатною для життя.

Згідно з одним із сценаріїв, підвищення температури призведе до поступового зникнення рослин і тварин. Потім почнуть випаровуватися океани, а вміст вуглекислого газу в атмосфері стрімко знижуватиметься. У результаті навіть найстійкіші види рослинності не зможуть існувати.

Інша наукова модель припускає, що рівень вуглекислого газу залишиться відносно стабільним. Однак навіть у цьому випадку подальше посилення сонячного випромінювання зробить клімат настільки спекотним, що підтримувати життя на планеті стане неможливо.

Автори дослідження зазначають, що незалежно від того, який із сценаріїв виявиться найточнішим, придатність Землі для життя з часом буде втрачена. При цьому, за новими оцінками, це відбудеться приблизно через 1,8 мільярда років - значно пізніше, ніж передбачалося в ряді попередніх наукових робіт.

Фахівці також звертають увагу на те, що деякі процеси, пов’язані зі зміною умов на Землі, можна спостерігати вже сьогодні. Серед них - посилення сонячної активності, зокрема спалахи та корональні викиди маси, підвищення середньої температури на планеті та прискорене танення льодовиків.

Крім того, вчені зазначають, що діяльність людини, зокрема масштабне використання викопного палива та скорочення площі лісів, посилює кліматичні зміни, хоча ці процеси не пов’язані безпосередньо з природною еволюцією Сонця і відбуваються з інших причин.

Вчені виявили гігантський резервуар води в далекому космосі

Астрономи повідомили про унікальну знахідку, зроблену під час дослідження глибин Всесвіту. Дослідникам вдалося виявити найбільше з відомих на сьогодні скупчень води, яке водночас вважається одним із найдавніших.

Йдеться про величезну хмару водяної пари, розташовану поруч із квазаром APM 08279+5255. Цей об’єкт знаходиться на відстані понад 12 мільярдів світлових років від Землі, завдяки чому його вивчення дозволяє вченим зазирнути в далеке минуле раннього Всесвіту.

Раніше вчені вразили своїм відкриттям і розкрили таємницю Сонця. За світністю та масою Сонце ближче до порівняно слабких зірок, тому й потрапляє до категорії карликів.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, чому планети круглі, а астероїди - ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою та гравітаційним впливом.

Інші цікаві матеріали:

Про джерело - Wionews

World is One (WION) досліджує глобальні проблеми за допомогою глибокого аналізу. Використовуючи платформи в соціальних мережах, ресурс започатковує діалог про світ із користувачами. Автори виступають за глобалізований, єдиний світ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
наука
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Призначено нових тимчасових керівників СБУ та Нацполіції: хто очолив силовиків

Призначено нових тимчасових керівників СБУ та Нацполіції: хто очолив силовиків

01:02Політика
Ракети та літаки вже готові: коли РФ може завдати нового удару по Україні

Ракети та літаки вже готові: коли РФ може завдати нового удару по Україні

23:23Україна
Тисячі людей вийшли на акції після гучного рішення Зеленського: які вимоги

Тисячі людей вийшли на акції після гучного рішення Зеленського: які вимоги

22:54Регіони
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кравця за 35 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кравця за 35 секунд

Китайський гороскоп на завтра, 18 липня: Мавпам — інтриги, Зміям — турбота

Китайський гороскоп на завтра, 18 липня: Мавпам — інтриги, Зміям — турбота

Гороскоп Таро на завтра, 18 липня: Овнам — діяти, Скорпіону — зцілення

Гороскоп Таро на завтра, 18 липня: Овнам — діяти, Скорпіону — зцілення

Захист від блискавки та зла — квіти, які наші предки садили біля хати

Захист від блискавки та зла — квіти, які наші предки садили біля хати

Долар дорожчає, а євро летить вниз: новий курс валют на 20 липня

Долар дорожчає, а євро летить вниз: новий курс валют на 20 липня

Останні новини

03:35

"Вони зійдуть з котушок": Сотник різко висловився щодо майбутнього Росії

03:03

Чи можна продавати весільну сукню: народна мудрість та поради вчених

02:06

На Землю чекає неминуча катастрофа: вчені з’ясували подробиці про "Сонце-вбивцю"

01:02

Призначено нових тимчасових керівників СБУ та Нацполіції: хто очолив силовиків

17 липня, п'ятниця
23:55

Клумба буде вкрита квітковими бутонами: прості дії продовжать цвітіння надовгоВідео

Путін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – СотникПутін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – Сотник
23:43

Кінець самотності: для яких знаків зодіаку субота принесе зміни

23:23

Ракети та літаки вже готові: коли РФ може завдати нового удару по Україні

23:03

У РФ померла дружина учасника КВН Маслякова: що з нею сталося

22:54

Тисячі людей вийшли на акції після гучного рішення Зеленського: які вимогиФотоВідео

Реклама
22:45

Як правильно стерилізувати огірки в банках: правила та час обробки

22:37

Принцу Гаррі стали відомі таємні подробиці щодо здоров’я короля

22:32

За порушення правил - штраф: який ремонт заборонено робити у квартирі в Україні

22:19

Вступ України до ЄС: Угорщина заблокувала подальші переговори — ЗМІ

22:14

Користь із порваних колготок: прості лайфхаки для дому та саду

21:53

Мурахи обходитимуть будинок стороною: все це завдяки одній простій хитростіВідео

21:34

"Не можу без Федорова": "Флеш" отримав нову посаду в команді Зеленського

21:15

Урожай буде зберігатися місяцями: коли викопувати ранню картоплюВідео

20:53

У родині Кардашян – горе: Кім повідомила про смерть близької людини

20:46

РФ вдарила по центру Харкова: є загиблий та багато поранених, серед них — діти

20:24

Підвищена загроза для одного міста: РФ готує масований удар, що відомо

Реклама
20:08

Овочеве асорті з грибами на зиму — оригінальний рецепт яскравого салату

19:55

На бензин і дизель чекає подорожчання: розкрито терміни нового зростання цін

19:45

На Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію: які райони увійшли

19:29

Для чого насправді потрібні чорні ромби на рулетці: секрет символу здивує

19:10

Денисенко пояснив, чому Федоров може стати новим політичним феноменомПогляд

19:00

Під захистом ангелів: які дати народження вважаються обраними з небес

18:55

"Останній рік": з’явився несподіваний прогноз щодо "розв’язки для Путіна"Відео

18:53

Якою буде решта літа: народні прикмети на Афанасія Літнього 18 липня

18:43

Російські атаки загрожують експорту українського зерна через Чорне море – FT

18:32

Троянди будуть усіяні бутонами: хитрий трюк врятує від небезпечної хворобиВідео

18:27

У підвалі ювелірного магазину були заховані скарби: що знайшли всерединіВідео

18:17

Лідер за кількістю носіїв: яке прізвище є найпопулярнішим в Україні

18:16

Кабмін призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС – хто вони

18:01

Масштабний удар по РФ: уражено танкери, корабель та один із найбільших НПЗ

18:00

Кар’єра фармацевта починається з підтримки: як "Аптека 9-1-1" інвестує у професійну освіту своїх співробітників новини компанії

17:50

Померла "Жінка з голубами" із "Сам удома 2" - причина смерті оскароносної акторки

17:41

РФ посилює виробництво зброї та готується до нових наступів – Сирський

17:35

Щастя вже на порозі — шість знаків китайського зодіаку, яким пощастить

17:15

На кухні знайшли приховану небезпеку: винна звичайна обробна дошкаВідео

17:03

У Путіна залишився лише один варіант: яка зброя здатна змінити хід війниВідео

Реклама
17:00

Не хуліган і не дебошир: як українською назвати порушників порядку

16:55

"Я продав квартиру": Дмитро Коляденко через 12 років повернув борг Ірині Білик

16:50

Росія вичерпала резерви: заборона на експорт дизельного палива не врятує Кремль від кризи — Гардус

16:41

Вагітність у 46: Вітвіцька різко відповіла на хейт свого рішення

16:27

Огірки як у магазині — секретний інгредієнт для суперхрумких корнішонів

16:22

Усі думали, що це сом: неймовірний улов семирічного хлопчика увійшов в історію

16:15

Отримав відстрочку завдяки експоліцейському, який привласнив 13 млн: ветерани закликали розслідувати ухилення Ніколова від призову

16:07

Долар дорожчає, а євро летить вниз: новий курс валют на 20 липня

15:49

ЄС вперше ввів санкції проти РФ за масові обстріли Києва

15:47

Батьки не повинні бути друзями для своїх дітей: психолог пояснила чому

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти