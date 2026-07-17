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Ракети та літаки вже готові: коли РФ може завдати нового удару по Україні

Марія Николишин
17 липня 2026, 23:23
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Жданов наголосив, що Київ залишається об’єктом морально-психологічного тиску на українців.
Ракети та літаки вже готові: коли РФ може завдати нового удару по Україні
Загроза масованого удару по Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, УНІАН

Головне із заяви експерта:

  • РФ готова до нового масованого удару найближчими днями
  • Удар по аеродрому міг відтермінувати атаку
  • Відомі головні цілі російських обстрілів

Наразі країна-агресор Росія вже накопичила необхідний запас ракет, підготувала авіацію та екіпажі для нового масованого обстрілу України і готова до удару. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в коментарі ТСН.ua.

За його словами, масований удар, який міг відбутися раніше, був відкладений після українського удару по російському аеродрому.

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"Я вважаю, що вони готові до масованого удару. В сенсі накопичення ракет, підготовки літаків, екіпажів і таке інше. Я думаю, що єдине, чому, припустимо, позавчора не сталося масованого удару - тому що ми ударили по аеродрому. І це могло спричинити відтермінування цього удару. Думаю, що за декілька діб вони будуть намагатися виправити ситуацію, загасити пожежі, прибрати первинні наслідки цього удару. І цілком ймовірно, що можемо очікувати найближчими днями чергового масованого удару", - наголосив він.

Жданов додав, що основні цілі російських ударів давно визначено. Зокрема, на його думку, Київ залишається об’єктом морально-психологічного тиску на українців.

Він підкреслив, що Одесу Росія атакує, щоб завдати удару по українській економіці та роботі морських портів.

"Одеса - це як спроба закрити наші південні ворота, торговельні. Бачите, вже вони добилися частково своїх цілей, тому що вже страховики відмовляються страхувати судна, які йдуть в порти Одеси. А це б’є по нашому товарообігу і це б’є по нашій економіці. У нас тільки порти Одеської області на сьогодні працюють взагалі як порти", - пояснив експерт.

Водночас Дніпро, Запоріжжя, Харків і Суми є тиловими хабами забезпечення українських військ. А Полтавщина регулярно потрапляє під удари через видобуток газу.

"Дніпро, Запоріжжя, Харків, Суми - це як тилові хаби для забезпечення фронту і накопичення сил і засобів оборони України. Полтава - це як столиця газового видобутку на території України. І вони по Полтаві і Полтавській області теж завдають ударів", - підсумував Жданов.

Скільки ракет виробляє РФ щомісяця

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що зараз РФ стабільно виробляє три балістичні ракети на добу, тобто за місяць вона здатна виготовити 90 таких ракет.

За його словами, якщо з постачанням необхідних компонентів усе гаразд, то за місяць може бути вироблено й понад сотню балістичних ракет.

"Якщо Росія підтримуватиме такий високий рівень інтенсивності ударів, як зараз, тобто кожні три доби, то через місяць запаси балістичних ракет можуть вичерпатися. Росіяни продовжуватимуть виробляти нові ракети, але перейдуть на більш жорстку економію", - підкреслив він.

Ракети та літаки вже готові: коли РФ може завдати нового удару по Україні
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, моніторингові канали писали, що Росія може масовано атакувати Київ та область балістикою. Загроза удару існує протягом найближчих двох днів.

В ГУР заявили, що окупаційна армія Росії отримала наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту у прифронтових районах і прикордонні України.

Крім того, ввечері 17 липня у Харкові лунали вибухи - центр міста атакувала армія країни-агресора РФ, у результаті є загиблий та поранені. Також внаслідок удару РФ загорівся автомобіль.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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