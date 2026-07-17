Померла "Жінка з голубами" із "Сам удома 2" - причина смерті оскароносної акторки

Стало відомо про смерть ірландської артистки Бренди Фрікер.

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Померла зірка фільму "Один вдома 2" / колаж: Главред, фото: imdb.com, pexels.com

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Померла Бренда Фрікер

У яких фільмах знімалася оскароносна актриса

Пішла з життя легендарна ірландська актриса Бренда Фрікер, яка стала першою жінкою з Ірландії, удостоєною премії "Оскар". Сумну новину повідомив Sky News її агент.

Філ Белфілд розкрив причину смерті знаменитої актриси. Виявилося, що Бренда померла після тривалої хвороби.

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"Ми більше ніколи не побачимо нікого, схожого на неї, і світ став біднішим без неї. Для мене було величезною честю знати, любити та працювати з нею. Вона назавжди займе особливе місце в моєму серці, а також у серцях мільйонів шанувальників кіно та телебачення по всьому світу", - підкреслив Белфілд в офіційній заяві.

Бренда Фрікер - причина смерті / фото: imdb.com

Свою головну кінонагороду - премію "Оскар" у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану", актриса отримала у 1990 році. Вона блискуче зіграла матір ірландського письменника та художника Крісті Брауна у біографічній драмі "Моя ліва нога".

При цьому мільйони дітей і дорослих у всьому світі знають Фрікер за культовою роллю в легендарній різдвяній комедії "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку". Вона зіграла роль самотньої "жінки з голубами" у Центральному парку, яка проявила щиру доброту і стала подругою для маленького Кевіна Маккалістера у виконанні Маколея Калкіна.

Бренда Фрікер запам’яталася роллю у фільмі "Один вдома 2" / фото: imdb.com

Фільмографія актриси також включає безліч яскравих голлівудських робіт. Вона запам’яталася глядачам ролями у чорній комедії "Так я одружився з убивцею з сокирою" з Майком Майерсом, юридичній драмі "Час вбивати" за участю Семюела Л. Джексона, Сандри Буллок і Меттью Макконахі, а також у біографічному фільмі "Вероніка Герін", де її партнеркою на знімальному майданчику стала Кейт Бланшетт.

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