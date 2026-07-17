Флот із суперяхт російських олігархів оточив судно Путіна в Туреччині: що відбувається

Поруч із яхтою Путіна пришвартувалися човни Костіна та Алекперова. Найближче до них кинуло якір елітне судно Абрамовича.

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Російські олігархи зібрали "флот із суперяхт" на турецьких курортах / Колаж: Главред, фото: Верстка, скріншот

Про що пише "Вёрстка":

Суперяхти шести мільярдерів з РФ припливли до узбережжя Туреччини

У Бодрумі помітили елітні судна Костіна, Алекперова та Дерипаски

Поруч із судном Путіна чергує яхта Романа Абрамовича

Суперяхти щонайменше шести російських мільярдерів припливли до південного та південно-західного узбережжя Туреччини в район Бодрума. Туди ж наприкінці червня з Росії відпливла яхта російського диктатора Володимира Путіна "Victoria". Про це повідомляє російське видання "Вёрстка".

Станом на 16 липня яхта "Victoria", якою користується родина глави Кремля, перебуває біля узбережжя селища Бозбюк за 84 км від Бодрума.

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Там же з 15 липня перебуває й 55-метрова яхта "Rhea" (колишня "Halo"), яка належить російському олігарху Роману Абрамовичу. "Rhea" стоїть приблизно за 800 метрів від яхти Путіна - це найближче судно, розташоване відносно човна глави країни-агресора.

По інший бік півострова Бодрум знаходиться 62-метрова яхта Serenity & Unity (колишня Sea & Us), якою, за даними Мін'юсту США, користується голова ВТБ Андрій Костін та його коханка Наїля Аскер-заде. Зараз Serenity & Unity розташована приблизно за 30 км від яхти Путіна, але на початку місяця обидва судна стояли в бодрумській гавані Торба - вони провели поруч кілька днів на відстані близько 500 метрів.

Біля того ж південного узбережжя Бодрума знаходиться 80-метрова яхта Genesis власника "Лукойлу" Вагіта Алекперова. Зараз від неї до яхти Путіна близько 40 км по прямій. Але до 14 липня вона також стояла в гавані Торба приблизно за 2 км від судна кремлівського диктатора.

Трохи далі на південний схід знаходиться 82-метрове судно Romea. Його власник Олександр Несіс - засновник найбільшого виробника срібла в Росії, компанії Polymetal, та колишній партнер Сулеймана Керімова. З сьогоднішнього ранку його яхта стоїть неподалік від містечка Селіміє. Від неї до яхти Путіна - близько 87 км по прямій.

Також біля південного узбережжя в бухті Кілле, неподалік від міста Даламан, вже тиждень на якорі стоїть 73-метрова суперяхта Олега Дерипаски Altair (колишня Clio). Від неї до судна Путіна - близько 146 км по прямій.

На північ від яхти президента знаходиться 73-метрове судно Predator, яке приписують співвласнику УГМК та підряднику Міноборони Іскандару Махмудову. Його суперяхта стоїть у гавані курортного міста Кушадаси - приблизно за 64 км на північ від яхти Victoria. З вересня 2023 року Predator виставлений на продаж, однак, судячи з усього, покупця для судна досі не знайшли.

Візит Абрамовича до Києва - що відомо

Видання Financial Times писало з посиланням на чотири обізнані джерела, що в травні 2026 року Роман Абрамович приїжджав до Києва і зустрічався з Володимиром Зеленським.

За словами джерел, Зеленський попросив Абрамовича передати російському президенту повідомлення про готовність зустрітися на двосторонньому саміті. Він нібито доручив Абрамовичу чітко дати зрозуміти Путіну, що він готовий зустрітися "в будь-який час" і "в будь-якому форматі".

За словами співрозмовників Financial Times з оточення бізнесмена, Абрамович, як і раніше, бере участь у переговорах, хоча його роль стала менш помітною. Він бере участь в обміні полоненими та інших двосторонніх переговорах з Україною, зокрема щодо аспектів мирного плану під керівництвом США, який зайшов у глухий кут.

Двоє високопоставлених українських чиновників розповіли, що пропозиція Зеленського щодо зустрічі, передана в травні через Абрамовича, була схожа на відкритий лист до Путіна, опублікований увечері 4 червня. Але тон травневої пропозиції був "менш ворожим", стверджують вони.

Про те, що до Зеленського в Київ їздив російський бізнесмен, розповів 5 червня Путін під час пленарної сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму. Імені підприємця він не назвав. За словами російського президента, три тижні тому той розповів йому, що отримав пропозицію відвідати Київ. Після цього бізнесмен поїхав до Києва, де зустрівся із Зеленським у його резиденції.

Помічник Путіна Юрій Ушаков пізніше заявив, що до Києва їздив "досить великий бізнесмен", якого "багато хто знає", але імені не назвав.

Як писав Главред, на початку червня президент України Володимир Зеленський заявив, що російський бізнесмен Роман Абрамович дійсно приїжджав до Києва і намагався виступити непублічним посередником у переговорах із Кремлем.

Путін боїться і різко збільшив особисту охорону: думка експерта

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про розширення штату центрального апарату Федеральної служби охорони до 812 осіб, причому зробив це в середині року, а не у звичний для таких рішень період грудня-січня. Цей позаплановий крок вказує на те, що глава Кремля почав нервувати через загрозу, що виходить не ззовні, а зсередини його власного оточення. Про це повідомив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник в інтерв’ю Главреду.

Масштаб посилення охорони, на думку журналіста, свідчить не про формальність, а про справжню тривогу глави Кремля.

"Щоб настільки збільшити особисту охорону, мають бути серйозні причини. 812 осіб - це вже міні-армія, тоді як загальна чисельність ФСО становить близько 20 тисяч осіб. Позапланове розширення особистої охорони свідчить про те, що Путін починає нервувати", - зазначив Сотник.

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Про джерело: "Вёрстка" "Вёрстка" - це незалежне російськомовне суспільно-політичне інтернет-видання, засноване навесні 2022 року. Воно з’явилося як реакція на масове закриття та цензуру незалежних ЗМІ в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Засновниця: Лола Тагаєва (ексголовна редакторка новин телеканалу "Дождь"). Сайт заблоковано Роскомнадзором, саме видання та головний редактор внесені до реєстру "іноагентів" Значна частина команди працює з-за кордону з міркувань безпеки, проте видання зберігає мережу анонімних авторів та фрілансерів, які перебувають безпосередньо в Росії, що дозволяє їм отримувати унікальну інформацію з місць подій.

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