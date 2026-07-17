Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ посилює виробництво зброї та готується до нових наступів – Сирський

Віталій Кірсанов
17 липня 2026, 17:41
google news Підпишіться
на нас в Google
Армія РФ активно збільшує обсяги виробництва озброєння та готується до проведення нових наступальних операцій на широкій ділянці фронту.
Сірський заявив про підготовку РФ до нових атак на широкому фронті
Сирський заявив про підготовку РФ до нових атак на широкому фронті / колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Коротко:

  • Ворог намагається виявити вразливі місця української оборони
  • Сирський провів нараду з питань фортифікаційного будівництва

Росія продовжує реалізовувати плани щодо захоплення українських територій та створення так званої буферної зони на півночі країни. Про це 17 липня повідомив у Facebook головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, попри значні втрати особового складу та техніки, російська армія активно збільшує обсяги виробництва озброєння та готується до проведення нових наступальних операцій на широкій ділянці фронту. Крім того, противник намагається виявити вразливі місця української оборони та здійснює спроби проникнення в міжпозиційний простір.

відео дня

Сирський наголосив, що в нинішніх умовах найважливішими елементами оборони є якісно обладнані фортифікаційні споруди, інженерні загородження та ефективна система протидії безпілотникам. У поєднанні з точним вогневим ураженням та професійними діями українських військовослужбовців ці заходи дають змогу утримувати оборонні рубежі, знижувати наступальний потенціал противника та зберігати життя захисників України.

Головнокомандувач зазначив, що протягом першого півріччя 2026 року вдалося налагодити системну роботу з будівництва ешелонованої оборони, посилення антидронового захисту та підготовки населених пунктів до можливої оборони.

Також Сирський повідомив, що провів робочу нараду, присвячену питанням фортифікаційного будівництва. Під час зустрічі учасники обговорили темпи та якість інженерного облаштування оборонних рубежів, розвиток протидронового захисту та рівень готовності населених пунктів до відбиття можливих атак.

"Детально проаналізували проблемні питання, визначили конкретні рішення та першочергові завдання. Наше завдання залишається незмінним - не дати ворогу реалізувати свої загарбницькі плани, утримати ініціативу в обороні та стабілізувати фронт. Попереду ще значний обсяг роботи, яку необхідно виконати своєчасно та якісно. Від цього безпосередньо залежать стійкість нашої оборони, ефективність бойових дій і, найголовніше, – життя українських воїнів", – підсумував він.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Як часто РФ може завдавати масованих ударів по Україні

Військовий експерт Ігор Романенко переконаний, що росіяни мають можливості завдавати масованих ракетних ударів з перервою на підготовку в 7–10 днів.

За його словами, українцям потрібно регулярно реагувати на повітряні тривоги.

"Можливості для повітряного терору у Путіна, на жаль, залишаються. Але, як бачимо, він може вичікувати тиждень-два і завдавати ударів тоді, коли йому це буде вкрай необхідно. Балістика - це показовий інструмент, і він у нього поки що є. Є можливості завдавати ударів раз на 10 днів або навіть раз на 7 днів. Тому варто реагувати на повітряні тривоги", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - головне

Раніше "Главред" повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ відвоювали більше територій, ніж втратили.

Нагадаємо, раніше російські війська продовжують штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

Читайте також:

Про особу: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019–2024), командувач Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні ЗСУ Генштаб ЗСУ Олександр Сырский війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
На Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію: які райони увійшли

На Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію: які райони увійшли

19:45Війна
Російські атаки загрожують експорту українського зерна через Чорне море – FT

Російські атаки загрожують експорту українського зерна через Чорне море – FT

18:43Війна
Кабмін призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС – хто вони

Кабмін призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС – хто вони

18:16Політика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кравця за 35 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кравця за 35 секунд

Гороскоп Таро на завтра, 18 липня: Овнам — діяти, Скорпіону — зцілення

Гороскоп Таро на завтра, 18 липня: Овнам — діяти, Скорпіону — зцілення

Китайський гороскоп на завтра, 18 липня: Мавпам — інтриги, Зміям — турбота

Китайський гороскоп на завтра, 18 липня: Мавпам — інтриги, Зміям — турбота

Фінансовий успіх уже на порозі: яким трьом знакам зодіаку пощастить

Фінансовий успіх уже на порозі: яким трьом знакам зодіаку пощастить

Другий урожай з'явиться восени: городниця розповіла, що посадити в липні

Другий урожай з'явиться восени: городниця розповіла, що посадити в липні

Останні новини

19:45

На Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію: які райони увійшли

19:29

Для чого насправді потрібні чорні ромби на рулетці: секрет символу здивує

19:10

Денисенко пояснив, чому Федоров може стати новим політичним феноменомПогляд

19:00

Під захистом ангелів: які дати народження вважаються обраними з небес

18:55

"Останній рік": з’явився несподіваний прогноз щодо "розв’язки для Путіна"Відео

Путін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – СотникПутін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – Сотник
18:53

Якою буде решта літа: народні прикмети на Афанасія Літнього 18 липня

18:43

Російські атаки загрожують експорту українського зерна через Чорне море – FT

18:32

Троянди будуть усіяні бутонами: хитрий трюк врятує від небезпечної хворобиВідео

18:27

У підвалі ювелірного магазину були заховані скарби: що знайшли всерединіВідео

Реклама
18:17

Лідер за кількістю носіїв: яке прізвище є найпопулярнішим в Україні

18:16

Кабмін призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС – хто вони

18:01

Масштабний удар по РФ: уражено танкери, корабель та один із найбільших НПЗ

18:00

Кар’єра фармацевта починається з підтримки: як "Аптека 9-1-1" інвестує у професійну освіту своїх співробітників новини компанії

17:50

Померла "Жінка з голубами" із "Сам удома 2" - причина смерті оскароносної акторки

17:41

РФ посилює виробництво зброї та готується до нових наступів – Сирський

17:35

Щастя вже на порозі — шість знаків китайського зодіаку, яким пощастить

17:15

На кухні знайшли приховану небезпеку: винна звичайна обробна дошкаВідео

17:03

У Путіна залишився лише один варіант: яка зброя здатна змінити хід війниВідео

17:00

Не хуліган і не дебошир: як українською назвати порушників порядку

16:55

"Я продав квартиру": Дмитро Коляденко через 12 років повернув борг Ірині Білик

Реклама
16:50

Росія вичерпала резерви: заборона на експорт дизельного палива не врятує Кремль від кризи — Гардус

16:41

Вагітність у 46: Вітвіцька різко відповіла на хейт свого рішення

16:27

Огірки як у магазині — секретний інгредієнт для суперхрумких корнішонів

16:22

Усі думали, що це сом: неймовірний улов семирічного хлопчика увійшов в історію

16:15

Отримав відстрочку завдяки експоліцейському, який привласнив 13 млн: ветерани закликали розслідувати ухилення Ніколова від призову

16:07

Долар дорожчає, а євро летить вниз: новий курс валют на 20 липня

15:49

ЄС вперше ввів санкції проти РФ за масові обстріли Києва

15:47

Батьки не повинні бути друзями для своїх дітей: психолог пояснила чому

15:47

Стилістка розкрила секрети довжини одягу, які роблять фігуру стрункішою

15:30

Захист від блискавки та зла — квіти, які наші предки садили біля хати

15:19

Чому 18 липня не можна лінуватися: яке церковне свято

15:16

Тіньовий флот РФ іде на дно, Кремль у паніці: навіщо Україна влаштувала погром

15:00

Негода повертається в низку областей України: де будуть лити грозові дощі

14:52

Літній тренд: люди почали класти кухонні рушники в морозилку

14:40

Сотник пояснив, чому Путін боїться не росіян, а власного найближчого оточенняПогляд

14:26

СБУ знищила бомбардувальник Ту-95, який РФ використовувала для ударів по Україні

14:25

Ексглава МВС Клименко повертається: Зеленський запропонував йому нову посаду

14:12

"Мати трьох ненароджених дітей": Валевська зробила моторошне зізнання

14:11

Як відмити конфорки від нагару: будуть як нові менш ніж за годину

14:02

Сім'я придбала особняк за низькою ціною, але незабаром почалися дивні події

Реклама
13:05

З дитиною: онук Пугачової показав свою нову сім’ю у США

13:02

Один лимон розв‘яже десяток проблем у домі та саду: як використовувати лимонні шкірки

13:01

Курс валют може змінитися до кінця липня - скільки коштуватиме долар і євро

13:00

Королівська трапеза: як харчується король Чарльз, щоб прожити довше

12:18

Два роки з сонячними панелями: підсумок економії перевершив очікуванняВідео

12:14

"Не пропустіть свій шанс": Наталія Валевська заспівала на "Караоке на майдані", де розпочалася її музична історія

12:12

Сергій Федоров розповів про Валерія Лобановського, київське "Динамо" та тренерські амбіції

12:07

Гроші люблять не всіх: сильні та слабкі сторони кожного знака зодіаку у фінансах

12:03

Росія посилить удари дронами по Україні: в ГУР назвали цілі атак

11:54

Його не обирала: дружина Федорова опублікувала емоційний допис і з’явилася в соцмережі

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти