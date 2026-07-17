РФ посилює виробництво зброї та готується до нових наступів – Сирський

Армія РФ активно збільшує обсяги виробництва озброєння та готується до проведення нових наступальних операцій на широкій ділянці фронту.

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Сирський заявив про підготовку РФ до нових атак на широкому фронті / колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

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Ворог намагається виявити вразливі місця української оборони

Сирський провів нараду з питань фортифікаційного будівництва

Росія продовжує реалізовувати плани щодо захоплення українських територій та створення так званої буферної зони на півночі країни. Про це 17 липня повідомив у Facebook головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, попри значні втрати особового складу та техніки, російська армія активно збільшує обсяги виробництва озброєння та готується до проведення нових наступальних операцій на широкій ділянці фронту. Крім того, противник намагається виявити вразливі місця української оборони та здійснює спроби проникнення в міжпозиційний простір.

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Сирський наголосив, що в нинішніх умовах найважливішими елементами оборони є якісно обладнані фортифікаційні споруди, інженерні загородження та ефективна система протидії безпілотникам. У поєднанні з точним вогневим ураженням та професійними діями українських військовослужбовців ці заходи дають змогу утримувати оборонні рубежі, знижувати наступальний потенціал противника та зберігати життя захисників України.

Головнокомандувач зазначив, що протягом першого півріччя 2026 року вдалося налагодити системну роботу з будівництва ешелонованої оборони, посилення антидронового захисту та підготовки населених пунктів до можливої оборони.

Також Сирський повідомив, що провів робочу нараду, присвячену питанням фортифікаційного будівництва. Під час зустрічі учасники обговорили темпи та якість інженерного облаштування оборонних рубежів, розвиток протидронового захисту та рівень готовності населених пунктів до відбиття можливих атак.

"Детально проаналізували проблемні питання, визначили конкретні рішення та першочергові завдання. Наше завдання залишається незмінним - не дати ворогу реалізувати свої загарбницькі плани, утримати ініціативу в обороні та стабілізувати фронт. Попереду ще значний обсяг роботи, яку необхідно виконати своєчасно та якісно. Від цього безпосередньо залежать стійкість нашої оборони, ефективність бойових дій і, найголовніше, – життя українських воїнів", – підсумував він.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Як часто РФ може завдавати масованих ударів по Україні

Військовий експерт Ігор Романенко переконаний, що росіяни мають можливості завдавати масованих ракетних ударів з перервою на підготовку в 7–10 днів.

За його словами, українцям потрібно регулярно реагувати на повітряні тривоги.

"Можливості для повітряного терору у Путіна, на жаль, залишаються. Але, як бачимо, він може вичікувати тиждень-два і завдавати ударів тоді, коли йому це буде вкрай необхідно. Балістика - це показовий інструмент, і він у нього поки що є. Є можливості завдавати ударів раз на 10 днів або навіть раз на 7 днів. Тому варто реагувати на повітряні тривоги", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - головне

Раніше "Главред" повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ відвоювали більше територій, ніж втратили.

Нагадаємо, раніше російські війська продовжують штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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Про особу: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019–2024), командувач Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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