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У родині Кардашян – горе: Кім повідомила про смерть близької людини

Віталій Кірсанов
17 липня 2026, 20:53
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Кардашян назвала Мері Джо не лише улюбленою бабусею, а й найкращою подругою.
Кім Кардашян повідомила про смерть улюбленої бабусі
Кім Кардашян повідомила про смерть улюбленої бабусі / колаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Коротко:

  • Кім повідомила про смерть улюбленої бабусі
  • Бабусі Кім було 91 рік

Американська підприємниця, модель і телезірка Кім Кардашян повідомила про смерть своєї бабусі Мері Джо Шеннон. Сумною новиною знаменитість поділилася 17 липня на своїй сторінці в Instagram. Бабусі Кім було 91 рік.

У своєму дописі Кардашян назвала Мері Джо не тільки улюбленою бабусею, а й найкращою подругою, людиною, з якою могла обговорити будь-які новини, а також своєю спорідненою душею.

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"Моя улюблена бабуся MJ, моя найкраща подруга, моя співрозмовниця для всіх пліток, моя споріднена душа назавжди. Ти навчила нас усіх, наскільки важлива родина, і ці цінності ми пронесемо через усе життя", - написала вона.

Кім також розповіла, що саме бабуся відіграла важливу роль у її становленні як підприємниці. За словами зірки, Мері Джо дала їй першу роботу у своєму магазині в Сан-Дієго та прищепила любов до праці, навчивши бути сильною, впевненою в собі та наполегливою.

Кім Кардашян повідомила про смерть улюбленої бабусі
Кім Кардашян повідомила про смерть улюбленої бабусі / Фото: instagram.com/kimkardashian

Телезірка подякувала бабусі за незмінну підтримку та віру в неї, зазначивши, що саме Мері Джо була серцем і опорою всієї родини.

"Ти справді була серцем і опорою нашої родини, і твоя любов живе в кожному з нас. Я знаю, що тепер ти знайшла спокій. Обійми за мене дідуся Гаррі, тітку Карен і мого тата. Ти завжди будеш частиною мене. Я так сильно тебе люблю і завжди сумуватиму за тобою", - поділилася Кардашян.

У родині Кардашян – горе: Кім повідомила про смерть близької людини
Кім Кардашян повідомила про смерть улюбленої бабусі / Фото: instagram.com/kimkardashian

На завершення вона з теплотою згадала, що бабуся із задоволенням стежила за публікаціями родини в Instagram, жартома додавши, що тепер робить це з "таємного акаунта" вже з небес.

Причина смерті Мері Джо Шеннон поки що не розкривається.

Мати американської моделі Кім Кардашян, бізнесвумен Кріс Дженнер, також присвятила зворушливий прощальний допис своїй покійній матері.

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Про особу: Кім Кардашян

Кім Кардашян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємниця. Світову популярність здобула після виходу популярного реаліті-шоу "Сім'я Кардашян", пише Вікіпедія.

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