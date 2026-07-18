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"Вони зійдуть з котушок": Сотник різко висловився щодо майбутнього Росії

Анна Ярославська
18 липня 2026, 03:35
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Внутрішній хаос у Росії Путіна не торкнеться. Росіяни будуть підпалювати заправки та вбивати одне одного.
Путін, росіяни
Росіяни не чіпатимуть Путіна, навіть коли почнуть пожирати своїх, упевнений Олександр Сотник / Колаж: Главред, фото: Sota, сайт Кремля

Про що сказав Олександр Сотник:

  • Росія - банда з круговою порукою, а не народ
  • Гнів росіяни виллють один на одного
  • Путіна внутрішній хаос не торкнеться

Свідомість росіян не зміниться навіть під тиском війни - навпаки, вони остаточно втратять будь-які гальма. Про це в інтерв’ю Главреду заявив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Сотник підкреслив, що його ставлення до росіян не залежить від перебігу бойових дій, адже проблема - у самій структурі російського суспільства.

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"Моє ставлення до росіян не змінилося. І справа навіть не в мені. Сучасна Росія, та й колишня теж - це банда. Там усі пов’язані круговою порукою. Якщо на них щось прилітає, значить, винні "чортові [українці] (неценз.)", - зазначив Сотник.

За його словами, любов росіян до Путіна тримається на конкретному дозволі, який він їм дав.

"У головах росіян нічого не зміниться. Більше того, вони остаточно зійдуть з глузду. Адже чому вони люблять Путіна? Тому що він дозволив їм бути самими собою, не стримуватися і не вдавати з себе благородних дівчат. Мовляв, у нас печера, у нас банда, я ваш отаман", - розповів журналіст.

Публіцист навів як приклад загиблого військового кореспондента Владлена Татарського, чиї слова, на його думку, найкраще описують настрої в Росії: "Усіх пограбуємо, усіх вб’ємо, все буде так, як ми любимо. Нічого не змінилося. Росіяни всі в несвідомості".

Що для росіян означає "воювати по-справжньому"

Претензії частини росіян до влади вже стосуються не самого факту війни, а її інтенсивності - і саме в цьому Сотник вбачає головну загрозу.

"Максимум, що вони можуть і вже починають говорити: „Путін, а чому ти не воюєш по-справжньому?". Це суто шаріковське „по-справжньому" - „Бажаю, щоб усе!". Тобто, бажаю, щоб ядерним ударом весь світ перетворився на попіл. Ось що для них означає "воювати по-справжньому", - пояснив Сотник.

Чому Путіна це не торкнеться

Внутрішнє невдоволення в Росії, за прогнозом журналіста, знайде вихід не в протесті проти влади, а в побутовому насильстві всередині самого суспільства.

"А що робитимуть самі росіяни? У найдрібнішому випадку почнуть різати одне одного в чергах за бензином. Потім почнуть підпалювати заправки. Знаєте, за що? За те, що в них "ластівки" заклинило - бензин поганий продали, і "ластівки" зламалися. Ось за це вони готові спалювати все синім полум’ям. Вони будуть пожирати одне одного. Будуть копошитися внизу, влаштовувати бійки та побоїща. Але сакральне - лисе - вони не чіпатимуть, бо це їхнє намолене лайно, це Вова", - розповів Сотник.

Навіть поодинокі спроби критики влади, за його словами, швидко збігають нанівець.

"Так, хтось може щось пробурмотіти. Але потім їх роздягнуть "до трусиків" і змусять негайно вибачитися. І вони вибачаться", - додав журналіст.

"Це не народ - це зона. На зоні народу немає, там - ув’язнені, кримінал. І в даному випадку - підшконочний кримінал", - підкреслив Сотник.

Ситуація в Росії - новини

Як писав Главред, у Росії виробництво бензину покриває лише близько 65 % сезонного попиту після ударів українських безпілотників по найбільших нафтопереробних заводах. Через дефіцит Москва вже збільшує імпорт палива з Білорусі та Індії, повідомляє Reuters з посиланням на власні розрахунки та джерела в галузі.

Масштабні атаки українських безпілотників на Москву починають позначатися не лише на настроях пересічних росіян, а й на представниках політичної еліти. На думку лауреатки Пулітцерівської премії, історикині Енн Епплбаум, те, що відбувається, поступово змінює сприйняття війни серед людей, які досі мають певний вплив на Кремль. Вона зазначає, що представники російської еліти починають усвідомлювати: війна не тільки далека від завершення, але й дедалі ближче наближається до них самих. Крім того, стає очевидним, що Росія не досягла очікуваних результатів на полі бою.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що крах економіки та розпад Росії вже неминучі. Про це свідчать і тенденції в російській економіці, і тенденції у війні проти України.

Путін боїться і різко збільшив особисту охорону: думка експерта

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про розширення штату центрального апарату Федеральної служби охорони до 812 осіб, причому зробив це в середині року, а не у звичний для таких рішень період грудня-січня. Цей позаплановий крок вказує на те, що глава Кремля почав нервувати через загрозу, що виходить не ззовні, а зсередини його власного оточення. Про це повідомив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник в інтерв’ю Главреду.

Масштаб посилення охорони, на думку журналіста, свідчить не про формальність, а про справжню тривогу глави Кремля.

"Щоб настільки збільшити особисту охорону, мають бути серйозні причини. 812 осіб - це вже міні-армія, тоді як загальна чисельність ФСО становить близько 20 тисяч осіб. Позапланове розширення особистої охорони свідчить про те, що Путін починає нервувати", - зазначив Сотник.

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Про особу: Олександр Сотник

Олександр Сотник (творчий псевдонім - Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо та телебачення, блогер. Засновник і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписав звернення "Путін повинен піти". Послідовно засуджує російську збройну агресію проти України, пише Вікіпедія.

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