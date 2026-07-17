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У Путіна залишився лише один варіант: яка зброя здатна змінити хід війни

Марія Николишин
17 липня 2026, 17:03
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Публіцист пояснив, який удар вигідніший Кремлю і закликав посилити тиск на Росію.
У Путіна залишився лише один варіант: яка зброя здатна змінити хід війни
Зброя відплати Путіна / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви публіциста:

  • У Путіна лишився шанс створити зброю відплати
  • Ядерний удар безглуздий, бо його легко довести
  • Реальна загроза - біологічна зброя з лабораторій РФ

Російський диктатор Володимир Путін розглядає останній сценарій, який здатний змінити перебіг війни проти України, - і йдеться не про ядерний, а про біологічний удар. Про це в інтерв’ю Главреду розповів головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Він переконаний, що чинний очільник Кремля вже не є самостійною фігурою, проте система навколо нього все ж тримає напоготові останній інструмент тиску.

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"Путін - це постать, яка просто досиджує свій термін. Але система дає йому ще один шанс, бо знає: у Путіна залишається одна можливість, про яку ніхто не розповість. І ось тут я хотів би звернутися до Зеленського, Буданова, Малюка та керівництва СБУ й попередити: у Путіна ще є шанс змінити хід війни - у нього є шанс створити зброю відплати", - наголосив Сотник.

Чому ядерна зброя не змінить хід війни

Публіцист відкидає версію про можливий ядерний сценарій одразу з кількох причин.

"Багато "хороших росіян" розповідають про можливість застосування ядерної зброї. Але в застосуванні ядерної зброї немає сенсу, вона не змінить хід війни. Всім буде очевидно, хто саме завдав такого удару, жодних військових переваг це не дасть, а від Росії відвернуться навіть останні партнери, зокрема Китай", - переконаний він.

За його словами, нинішня ситуація докорінно відрізняється від 1945 року, коли США застосували атомну бомбу і водночас продемонстрували людству жахіття цієї зброї, аби вона більше ніколи не використовувалась. Сьогодні, наголошує Сотник, ядерний удар був би згубним передусім для самої системи, тому Кремль на нього не наважиться.

У Путіна залишився лише один варіант: яка зброя здатна змінити хід війни
Ядерна зброя / Інфографіка: Главред

Ставка на біологічну зброю

Натомість набагато реалістичнішим сценарієм публіцист називає удар біологічною зброєю - і пояснює, чим саме він вигідний Москві.

"Якщо застосувати ядерну зброю, то всім зрозуміло, хто це зробив, а якщо застосовується бактеріологічна зброя, після якої починається пандемія, тоді ніхто вже не зможе з упевненістю сказати, звідки все це взялося", - додав він.

За словами журналіста, мережа профільних лабораторій в Росії ще з радянських часів залишається діючою.

"Поки що такої зброї у Росії немає, але вона може з'явитися. Тому необхідно посилювати удари по її території вже зараз", - підсумував Сотник.

Дивіться інтерв’ю з Олександром Сотником, у якому він розповів про страхи та особисту міні-армію Путіна, про підготовку Кремлем "зброї відплати", а також про фінал війни та Росію:

Чому РФ не застосовуватиме ядерну зброю

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан переконаний, що ядерна зброя не буде застосована.

За його словами, якби Росія була готова застосувати ядерну зброю, вона б почала саме з неї.

"Удар ядерною зброєю по Києву у 2022 році створив би надзвичайно серйозну проблему для України. І зараз росіяни точно не будуть бавитися ядерною зброєю з однієї простої причини: у нас з’явилися засоби ураження, які можуть створити на європейській частині Росії набагато більші проблеми, ніж удар тактичною ядерною зброєю по нашій території", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Туреччина виступила з новою ініціативою щодо війни Росії проти України, запропонувавши сторонам запровадити частковий мораторій на бойові дії у двох критично важливих сферах - енергетичній інфраструктурі та акваторії Чорного моря.

Президент США Дональд Трамп сподівається, що війна в Україні завершиться до кінця його каденції в Білому домі. Він зізнався, що не раз переконував російського диктатора Путіна завершити війну.

Крім того, у найближчому оточенні російського лідера Володимира Путіна є люди, які підтримують намір України завершити війну та розуміють, що миру немає альтернативи.

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Про персону: Олександр Сотник

Олександр Сотник (творчий псевдонім – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор і виконавець пісень, диктор радіо та телебачення, блогер. Засновник і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з різкою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписав звернення "Путін має піти". Послідовно засуджує російську збройну агресію проти України, пише Вікіпедія.

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