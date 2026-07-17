Кабмін призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС – хто вони

Корецький наголосив на важливості збереження безперервності роботи в сферах оборони та зовнішньої політики.

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Тимчасові очільники Міноборони та МЗС / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Кабмін ухвалив кадрові рішення щодо двох міністерств

Призначено т.в.о. глав Міноборони та МЗС

Уряд змінюватиме структуру інших міністерств

Кабінет міністрів України ухвалив кадрові рішення щодо двох ключових міністерств. Так, тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони призначено Євгенія Хмару, а тимчасовим виконувачем обов’язків міністра закордонних справ - Андрія Сибігу. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"За погодженням з президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу - тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ", - йдеться у повідомленні. відео дня

Корецький наголосив на важливості збереження безперервності роботи в сферах оборони та зовнішньої політики.

Він також заявив про реорганізацію структури міністерств відповідно до рішень парламенту.

"Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту", - додав прем'єр.

Відставка уряду - останні новини

Як повідомляв Главред, 14 липня Верховна Рада 258 голосами ухвалила відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, що автоматично означає відставку всього складу Кабінету міністрів.

15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. Після звільнення він оприлюднив розгорнутий підсумок роботи команди, перелічивши ключові зміни, яких вдалося досягти за час керівництва оборонним відомством, а також визнавши напрями, де реформи ще не завершені.

16 липня Верховна Рада України проголосувала за кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра країни. "За" проголосували 289 народних депутатів, проти – 1.

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Про персону: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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