Принцу Гаррі стали відомі таємні подробиці щодо здоров’я короля

Коротко:
- Про що розповів принц Гаррі
- Де він несподівано з'явився
Принц Гаррі несподівано з'явився на гала-вечорі Time100 Sports Gala в Нью-Йорку, розповівши гостям про стан своєї родини.
Інсайдер ексклюзивно повідомив Page Six, що герцог Сассекський, як стало відомо, говорив гостям на гала-вечорі, що його батько, який з 2024 року бореться з раком, "почувається чудово".
Інсайдер також почув, як член королівської родини сказав, що його дружина, Меган Маркл, та їхні діти, принц Арчі, 7 років, і принцеса Лілібет, 5 років, "щасливі" повернутися додому в Каліфорнію після короткого візиту до Великої Британії.
"Діти ростуть як на дріжджах", - захоплено сказав Гаррі одному з гостей.
Раніше ввечері Гаррі розповів, що "звичайно ж", він засмучений поразкою Англії від Аргентини з рахунком 1:2 у півфіналі чемпіонату світу з футболу FIFA.
Поява Гаррі на спортивному гала-вечорі Time100 стала несподіванкою, і багато гостей із радістю скористалися нагодою поспілкуватися з членом королівської родини.
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Про особу: принц Гаррі
Принц Гаррі, герцог Сассекський, є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неоголошеним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.
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