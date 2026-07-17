Принцу Гаррі стали відомі таємні подробиці щодо здоров’я короля

Принц Гаррі вперше публічно розповів про те, як провів час у Великій Британії.

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Король Чарльз хворий на рак / колаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Коротко:

Про що розповів принц Гаррі

Де він несподівано з'явився

Принц Гаррі несподівано з'явився на гала-вечорі Time100 Sports Gala в Нью-Йорку, розповівши гостям про стан своєї родини.

Інсайдер ексклюзивно повідомив Page Six, що герцог Сассекський, як стало відомо, говорив гостям на гала-вечорі, що його батько, який з 2024 року бореться з раком, "почувається чудово".

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Принц Гаррі несподівано з’явився на заході

Інсайдер також почув, як член королівської родини сказав, що його дружина, Меган Маркл, та їхні діти, принц Арчі, 7 років, і принцеса Лілібет, 5 років, "щасливі" повернутися додому в Каліфорнію після короткого візиту до Великої Британії.

"Діти ростуть як на дріжджах", - захоплено сказав Гаррі одному з гостей.

Принц Гаррі з дітьми / фото: instagram.com, meghan

Раніше ввечері Гаррі розповів, що "звичайно ж", він засмучений поразкою Англії від Аргентини з рахунком 1:2 у півфіналі чемпіонату світу з футболу FIFA.

Поява Гаррі на спортивному гала-вечорі Time100 стала несподіванкою, і багато гостей із радістю скористалися нагодою поспілкуватися з членом королівської родини.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відомий український актор Володимир Ращук, який вразив шанувальників кардинальним схудненням, зізнався в тому, чого боїться найбільше.

Раніше також стало відомо, що король Чарльз зазвичай їсть двічі на день - рано вранці та пізно ввечері.

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Про особу: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський, є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неоголошеним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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