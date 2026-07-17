У РФ померла дружина учасника КВН Маслякова: що з нею сталося

Коротко:
- У якому віці померла Маслякова
- Від чого вона померла
У терористичній Росії повідомили про смерть дружини популярного путініста та учасника КВН Олександра Маслякова - Світлани.
Як пишуть російські пропагандисти, вона померла на 79-му році життя. Вдова Маслякова довгі роки була режисером програми "КВН".
За деякими даними, у Маслякової, як і в її чоловіка, був рак.
Пара прожила разом майже 53 роки, у цьому шлюбі народився син Олександр Масляков-молодший. Він став ведучим КВН, а потім очолив творче об’єднання "АМіК" - яке займається всією історією КВН.
Масляков і його позиція у війні РФ проти України
Варто зазначити, що Олександр Масляков-старший - багаторічний ведучий російського "Клубу веселих і кмітливих" - публічно підтримує президента Росії Володимира Путіна. Він багато років поспіль був його довіреною особою на виборах.
Молодший Масляков у 2023 році приїхав на окуповану Донеччину і виступав перед так званими "ветеранами СВО". Серед міст, де відбувалися концерти, був зруйнований російською армією Маріуполь.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше принц Гаррі несподівано з'явився на гала-вечорі Time100 Sports Gala в Нью-Йорку, розповівши гостям про стан своєї родини.
Раніше також стало відомо, що король Чарльз зазвичай їсть двічі на день - рано вранці та пізно ввечері.
Вас також може зацікавити:
- Від чого померла Бонні Тайлер: названо причину смерті
- Рекордсмен фестивалю в Сан-Ремо: помер відомий італійський співак
- Зірка фільмів "Поліцейська академія" та "Голий пістолет" помер у хоспісі
Про особу: Олександр Масляков
Олександр Масляков - радянський і російський телеведучий; заслужений діяч мистецтв Росії, народний артист Чеченської Республіки (2017). Повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною".
Повністю підтримує війну в Україні та президента-терориста Путіна.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред