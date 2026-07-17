У РФ померла дружина учасника КВН Маслякова: що з нею сталося

Вдова прихильника Путіна Маслякова пережила його на два роки.

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Померла Світлана Маслякова / Фото Стархіт

Коротко:

У якому віці померла Маслякова

Від чого вона померла

У терористичній Росії повідомили про смерть дружини популярного путініста та учасника КВН Олександра Маслякова - Світлани.

Як пишуть російські пропагандисти, вона померла на 79-му році життя. Вдова Маслякова довгі роки була режисером програми "КВН".

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За деякими даними, у Маслякової, як і в її чоловіка, був рак.

Пара прожила разом майже 53 роки, у цьому шлюбі народився син Олександр Масляков-молодший. Він став ведучим КВН, а потім очолив творче об’єднання "АМіК" - яке займається всією історією КВН.

Померла Світлана Маслякова / Фото Стархіт

Масляков і його позиція у війні РФ проти України

Варто зазначити, що Олександр Масляков-старший - багаторічний ведучий російського "Клубу веселих і кмітливих" - публічно підтримує президента Росії Володимира Путіна. Він багато років поспіль був його довіреною особою на виборах.

Молодший Масляков у 2023 році приїхав на окуповану Донеччину і виступав перед так званими "ветеранами СВО". Серед міст, де відбувалися концерти, був зруйнований російською армією Маріуполь.

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Про особу: Олександр Масляков Олександр Масляков - радянський і російський телеведучий; заслужений діяч мистецтв Росії, народний артист Чеченської Республіки (2017). Повний кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною". Повністю підтримує війну в Україні та президента-терориста Путіна.

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