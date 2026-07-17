Масштабний удар по РФ: уражено танкери, корабель та один із найбільших НПЗ

Також Сили оборони атакували логістичні об'єкти, які РФ використовує для забезпечення військ.

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Удари по об’єктах РФ / колаж: Главред, фото: скріншот

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Уражено НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі

Під ударом два танкери та буксир у Чорному морі

Постраждав сторожовий корабель "Светляк" у Керчі

Сили оборони України в ніч на 17 липня завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів країни-агресора Росії, серед яких найбільший нафтопереробний завод центральної частини країни – "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. Про це повідомили в Генштаб ЗСУ.

За даними військових, на території підприємства зафіксовано влучання з подальшою пожежею, ступінь завданих збитків уточнюється.

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"Славнефть-ЯНОС - один із найбільших нафтопереробних заводів російської федерації та найбільший НПЗ у центральній частині країни. Середній обсяг переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційний керосин, мастила, бітуми та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил російської федерації", - йдеться у повідомленні.

Удари по кораблях та танкерах

Паралельно з ударом по НПЗ Сили оборони уразили морські цілі противника. У Керчі постраждав сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк", який РФ застосовує для патрулювання акваторії та супроводу суден військово-морських сил.

Також уражено два танкери - один з них газовоз - та один буксир у Чорному й Азовському морях.

За інформацією Генштабу, ці судна використовувалися для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил РФ.

Нафтові об'єкти та логістика в Криму й на окупованих територіях

Крім кораблів, під удар потрапила берегова інфраструктура в окупованому Криму. У Керчі уражено нафтовий термінал "ТЭС-Терминал-1" та склад паливно-мастильних матеріалів, а в Шахтарську Донецької області - нафтобазу.

Окремо Сили оборони атакували логістичні об'єкти, які РФ використовує для забезпечення військ:

залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки на Донеччині;

автомобільний міст у районі Козиного на Курщині;

склад матеріально-технічних засобів у районі Покровська;

командно-спостережний пункт противника поблизу Новотроїцького.

Чому потрібно знищувати не лише російські НПЗ

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних і безпекових відносин Михайло Гончар говорив, що знищувати потрібно не тільки НПЗ, а й нафтобази.

Він підкреслив, що нафтобази - це об’єкти, де оптово зберігається пальне. Тому вони також підлягають знищенню.

"Це дуже важливо в контексті сковування противника: як може бути снарядний голод, так може бути і паливний голод, якщо перебити лінії постачання, місця складування пального (нафтобази) та місця виробництва (нафтопереробні заводи)", - додав експерт.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі "Енгельс". Успішну операцію провели у Саратовській області країни-агресорки Росії.

В ніч на 16 липня дрони атакували місто Енгельс у Саратовській області Росії. Під удар, ймовірно, потрапив військовий аеродром "Енгельс-2", з якого злітають ворожі літаки для ударів по Україні.

Крім того, один з найбільших нафтопереробних заводів Росії - "Салаватнафтооргсинтез" на Уралі - зупинив роботу 14 липня після удару українських дронів.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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