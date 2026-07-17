Вагітність у 46: Вітвіцька різко відповіла на хейт свого рішення

Ведуча відверто висловилася щодо критики своєї пізньої вагітності.

https://glavred.net/stars/beremennost-v-46-vitvickaya-rezko-otvetila-na-heyt-svoego-resheniya-10781351.html Посилання скопійоване

Соломія Вітвіцька - вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Ви дізнаєтеся:

Соломія Вітвіцька завагітніла у 46 років

Як телеведуча ставиться до критики свого рішення

Відома українська телеведуча Соломія Вітвицька, яка у свої 46 років готується вперше стати мамою, зіткнулася з критикою свого рішення в соцмережах. Знаменитість вирішила відповісти хейтерам у Facebook і поділилася своїми роздумами.

За словами Вітвіцької, за останні дні вона прочитала сотні коментарів під публікаціями про свою вагітність первістком у віці 46 років. І хоча більшість українців щиро пораділи за ведучу, обсипавши її теплими побажаннями, без порції отрути в соцмережах не обійшлося.

відео дня

Соломія Вітвіцька про вагітність у 46 років / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Останніми днями прочитала сотні коментарів під моїми дописами про вагітність у 46. Більшість підтримували й писали теплі слова та побажання. Але, звісно, українські соцмережі не обходяться й без хейту. І знаєте, що я зрозуміла? За багатьма з цих негативних коментарів стоїть не те, що люди відчувають насправді, а біль, страх, розчарування, власні травми та упередження", - написала Соломія.

Вітвіцька підкреслила, що ділиться подробицями особистого життя зовсім не заради хвастощів, заздрості чи пошуку загального схвалення. Розповідаючи про вагітність, вона хоче зруйнувати усталені в суспільстві стереотипи та подарувати надію іншим українкам.

Соломія Вітвіцька показала животик / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Я ділюся нею, бо знаю: сьогодні багато жінок бояться народжувати через війну, вік, застарілі стереотипи, через чуже засудження. Якщо моя історія дасть хоча б одній жінці надію, що мрії не мають терміну придатності, що материнство - це не привід для сорому чи осуду, а велике щастя, значить, я не дарма була відвертою", - пояснила Вітвицька.

Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відома українська співачка Наталія Валевська вперше зробила відверту заяву про особисте. Артистка зі сльозами на очах зізналася, що три її вагітності закінчилися викиднем. Також співачка продовжує боротися з невиліковними недугами.

Також онук Алли Пугачової Нікіта Пресняков, який оселився в США, поділився подробицями сімейного відпочинку зі своєю новою обраницею. Артист разом із коханою Кариною та її маленьким сином Лукою влаштував незапланований вікенд у горах.

Читайте також:

Про персону: Соломія Вітвіцька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред