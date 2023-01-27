Чому Німеччина не поспішає надавати військову допомогу Україні: аналітик вказав на 'підводні камені'

На Німеччину вже почали тиснути, адже її військова промисловість здатна забезпечити все, що наразі необхідно Україні.

Кочетков розповів, чому Німеччина не поспішає надавати військову допомогу Україні / Главред

Політичний аналітик Олександр Кочетков заявив, що однією з причин, чому Німеччина так довго вагається із наданням допомоги Україні є те, що німці дотримуються концепції плавного придушення Росії. Про це Кочетков розповів під час чату на Главреді.

Як зазначив аналітик, ще одна причина – це те, що у німців є "родимі плями", одна з них абсолютно очевидна – тривала і не зовсім гарна історія співпраці німецького політикуму з російськими політиками-корупціонерами.

"Політики і корупціонери в Росії абсолютно зрослися, оскільки корупція там є державотворчим стрижнем. Німецькі керівники теж увійшли в цю систему – як відомо, колишні канцлери працюють у "Газпромі", що свідчить про те, що вони займалися корупцією і лобіювали чужі інтереси. Ми бачимо тих, хто на поверхні, – шредерів, меркелів, але ж є ще величезна кількість куплених політиків, оглядачів, філософів, політологів, які формують певну громадську думку: що Росія сильна, що з нею не можна зв'язуватися, що вона затіє атомну війну та інший жах. Це говорить та мережа, яка свого часу була сформована на газпромівські гроші, вона і зараз продовжує діяти", - пояснив Кочетков.

Окрім того, за його словами, німці як нація були надзвичайно агресивними, і вони пережили жах краху двох світових воєн, після чого їм постійно нагадували про усі ті звірства, які вони накоїли.

"Після цього у німців стався суспільно-психологічний злам – з'явилося певне табу, і тепер вони не хочуть бути пов'язаними з будь-якою військовою діяльністю, в першу чергу, з діяльністю на території колишнього Радянського Союзу. Німецькі політики прямо говорять, що не хочуть, щоб німецькі танки знову їздили просторами України і знову вбивали росіян. Якщо німці будуть брати участь у цьому процесі в загальному числі, в натовпі, непомітно, їм буде легше. А от якщо вони в числі перших – у них починаються хворобливі процеси історичної пам'яті", - зазначив аналітик.

Він зауважив, що на Німеччину вже почали тиснути, адже її військова промисловість здатна забезпечити все, що наразі необхідно Україні.

"Поки що пацифізм німців переходить межі здорового глузду, і залишається сподіватися, що вони зуміють вилікуватися", - резюмував Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Військова допомога від Німеччини

Після довгих вагань канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня нарешті заявив, що уряд Німеччини ухвалив рішення поставити танки Leopard 2. Окрім того, Берлін надасть дозвіл іншим країнам передавати німецькі Leopard третім державам, в результаті чого союзники зможуть передати танки Україні.

Після рішення про постачання Україні танків Leopard Шольц окреслив "червоні лінії" для подальшої військової підтримки нашої країни. Так, виступаючи у Бундестазі, Шольц виключив постачання Києву бойових літаків або розгортання наземних військ в Україні. Також він зауважив, що "за жодних обставин" наземні війська не будуть відправлені в Україну.

Як заззначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, винищувачі - "набагато складніша система", ніж бойові танки. У Німеччині бояться через те, що літаки мають більшу дальність дії та вогневу міць. "Я думаю, що про це не може бути й мови ... Там ми б заглибилися в виміри, від яких я б зараз дуже застерігав", - сказав Пісторіус.

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