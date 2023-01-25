'За жодних обставин': Шольц окреслив 'червоні лінії' для подальшої військової підтримки України

Канцлер Німеччини висловився проти можливого запровадження безпілотної зони над Україною.

Шольц окреслив "червоні лінії" для подальшої військової підтримки України / president.gov.ua

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після рішення про постачання Україні танків Leopard окреслив "червоні лінії" для подальшої військової підтримки нашої країни.

Як пише Tagesschau, виступаючи у Бундестазі, Шольц виключив постачання Києву бойових літаків або розгортання наземних військ в Україні.

"Я дуже рано дав зрозуміти, що мова не йде про бойові літаки, і я повторюю те ж саме тут", - сказав німецький канцлер.

Також він зауважив, що "за жодних обставин" наземні війська не будуть відправлені в Україну.

"Я сказав, що не буде прямої участі солдатів НАТО у війні в Україні. Досі цього не було і не буде в майбутньому. І всі можуть на це покладатися", - сказав канцлер Німеччини.

Шольц наголосив, що це було сказано з самого початку, не лише ним, але й президентом США Джо Байденом. "І разом ці слова повинні, напевно, мати велику вагу", - сказав він.

Крім того, канцлер Німеччини висловився проти можливого запровадження безпілотної зони над Україною: "Ми цього робити не будемо. І щодо цього нічого не змінилося і не зміниться".

Танки Leopard 2 для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня заявив, що уряд Німеччини ухвалив рішення поставити танки Leopard 2. Берлін надасть дозвіл іншим країнам передавати німецькі Leopard третім державам, в результаті чого союзники зможуть передати танки Україні.

За даними німецького Spiegel, Україна отримає близько 80 танків від західних союзників. Йдеться про два танкових батальйони по 40 одиниць техніки.

Як зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, перші танки Leopard 2 Україна повинна отримати приблизно за 3 місяці. Відправлять два батальйони бойових машин - перші 14 Leopard 2A6 повинні підготувати досить швидко. Також Борис Пісторіус підкреслив, що навчання солдатів ЗСУ керуванню танками Leopard 2 почнеться "дуже скоро".

Раніше стало відомо, що у Байдена можуть розглянути можливість відправити Україні близько 30 танків Abrams. За інформацією журналістів, Пентагон ніколи не відмовлявся від вивчення питання про надання такої допомоги.

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