glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"За жодних обставин": Шольц окреслив "червоні лінії" для подальшої військової підтримки України

25 січня 2023, 18:27
Канцлер Німеччини висловився проти можливого запровадження безпілотної зони над Україною.
'За жодних обставин': Шольц окреслив 'червоні лінії' для подальшої військової підтримки України
Шольц окреслив "червоні лінії" для подальшої військової підтримки України / president.gov.ua

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після рішення про постачання Україні танків Leopard окреслив "червоні лінії" для подальшої військової підтримки нашої країни.

Як пише Tagesschau, виступаючи у Бундестазі, Шольц виключив постачання Києву бойових літаків або розгортання наземних військ в Україні.

"Я дуже рано дав зрозуміти, що мова не йде про бойові літаки, і я повторюю те ж саме тут", - сказав німецький канцлер.

Також він зауважив, що "за жодних обставин" наземні війська не будуть відправлені в Україну.

"Я сказав, що не буде прямої участі солдатів НАТО у війні в Україні. Досі цього не було і не буде в майбутньому. І всі можуть на це покладатися", - сказав канцлер Німеччини.

Шольц наголосив, що це було сказано з самого початку, не лише ним, але й президентом США Джо Байденом. "І разом ці слова повинні, напевно, мати велику вагу", - сказав він.

Крім того, канцлер Німеччини висловився проти можливого запровадження безпілотної зони над Україною: "Ми цього робити не будемо. І щодо цього нічого не змінилося і не зміниться".

Танки Leopard 2 для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц 25 січня заявив, що уряд Німеччини ухвалив рішення поставити танки Leopard 2. Берлін надасть дозвіл іншим країнам передавати німецькі Leopard третім державам, в результаті чого союзники зможуть передати танки Україні.

За даними німецького Spiegel, Україна отримає близько 80 танків від західних союзників. Йдеться про два танкових батальйони по 40 одиниць техніки.

Як зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, перші танки Leopard 2 Україна повинна отримати приблизно за 3 місяці. Відправлять два батальйони бойових машин - перші 14 Leopard 2A6 повинні підготувати досить швидко. Також Борис Пісторіус підкреслив, що навчання солдатів ЗСУ керуванню танками Leopard 2 почнеться "дуже скоро".

Раніше стало відомо, що у Байдена можуть розглянути можливість відправити Україні близько 30 танків Abrams. За інформацією журналістів, Пентагон ніколи не відмовлявся від вивчення питання про надання такої допомоги.

Більше новин про військову допомогу Україні:

війна в Україні танки війна Росії та України Танк Leopard 2
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:27

"За жодних обставин": Шольц окреслив "червоні лінії" для подальшої військової підтримки України

18:21

РФ готує новий наступ: експерт назвав три ймовірні напрямкиВідео

18:13

Імбир користь та шкода: секретні властивості панацеї китайської медицини

18:04

"Росія не готується до жодних атак": політолог назвав реальну причину появи ППО в МосквіВідео

17:51

"Прочухалася після запою": Волочкова засвітила непристойне в дивній сукніВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:46

Окупанти атакуватимуть міста та села: у розвідці назвали терміни наступу РФВідео

17:34

"Росіяни накопичують резерви": експерт назвав дві області, які знаходяться під загрозою нового вторгнення

17:30

Чим корисно копчене сало: "прочищає" мізки та "заряджає" серце, але є нюансВідео

17:26

Байден відправить Україні 31 танк Abrams - BloombergВідео

Реклама
17:17

Зовсім не для краси: чому в СРСР сходинки фарбували лише по краях

17:06

"Вежі Кремля і Мавзолей": Небоженко пояснив, чому це головні цілі для ЗСУ

17:00

"Бавовна" в Криму: гримлять вибухи, біля військового аеродрому клуби димуВідео

16:43

Путіна поглинула історична маячня: вгледів "окупаційні війська" США в НімеччиніВідео

16:29

ЗСУ залишаються в Бахмуті: будуть тримати оборону і "чіплятися" за кожен підвалВідео

16:10

Завжди надмірно підозрілі і запальні: 5 імен чоловіків, які ревниві до нестями

16:00

Що додати у воду, щоб пельмені не розвалювалися: хитрість, про яку складно здогадатися

15:56

Путін знову змінив мету війни з Україною: тепер заговорив про "захист РФ"Відео

15:53

Навесні на Україну очікують Leopard 2, незабаром почнеться навчання ЗСУ - міністр оборони ФРНВідео

14:57

Війська Росії та Білорусі відпрацьовують дії з висадки десанту - аналітикиВідео

14:53

Чому гаряче не можна ставити в холодильник або як позбавити себе холодильника

Реклама
14:49

Танками Leopard справа не обмежиться: чому у Росії є серйозні підстави для істерикиПогляд

14:43

Які фрукти не можна класти поруч: доведеться викинути усе в смітник

14:35

"Дістали до Енгельса, дотягнемося і до Кремля": в ГУР не виключають ударів по території РФВідео

14:33

Україна отримає від ЄС 80 танків Leopard: у Spiegel розповіли, коли вони надійдуть на озброєння ЗСУ

14:04

Вдома буде ідеальна чистота: 10 порад, як позбутися пилу в квартирі назавжди

13:29

Дочка Брежнєвої поділилася фото з бойфрендомВідео

13:17

Офіційно: ЗСУ відвели із СоледараВідео

13:04

Скандал з Міноборони: звільнено директора департаменту закупівель Хмельницького

12:50

Німеччина офіційно оголосила про надання Україні танків Leopard 2Відео

12:34

"Почнеться революція після програшу у війні": експерт назвала регіон, з якого РФ почне розпадатисяВідео

12:32

Підрозділи 19 різних бригад отримали буржуйки від Олега Крота та "Фундація Течія"

12:28

Федоров заявив, що 2023 рік буде новою ерою розвитку "Дії" реклама

12:22

Наймодніші джинси 2023: 4 моделі приголомшливої краси, без яких весну буде важко уявити

12:00

Масляна в Україні 2023: що не можна робити і що потрібно зробити обов'язково в цей деньВідео

11:57

Не підходь, я образилася: як зрозуміти, що ваша кішка точить на вас зуб

11:50

Зеленський ввів санкції проти Новинського, намісника Києво-Печерської лаври і ще 8 церковниківВідео

11:47

"Потрапити в щось символічне": експерт пояснив важливість ударів по резиденціях ПутінаВідео

11:12

"Знаю, звучить дивно": генсек НАТО  заявив, що шлях до миру лежить через постачання зброї УкраїніВідео

11:02

"Той самий хлопець, коли нам було по 17 років": Зеленська зворушливо привітала чоловіка із 45-річчям

10:57

"Нам дали більше зброї, ніж ми просили": Світан розповів, коли ЗСУ дійдуть до Азовського моряВідео

Реклама
10:55

Бої спалахнуть з новою силою: британський розвідник назвав три головні напрямкиВідео

10:37

"Не дай Бог, прорветься український літак": є 2 причини встановлення ППО на дахах в Москві – політологВідео

10:33

Україні варто бомбити дронами Кремль, щоб "опускати" Росію - НебоженкоВідео

10:33

Відштовхують і набридають: шкідливі звички всіх знаків зодіакуВідео

10:26

Пресняков замість Меладзе: грузинському артисту масово скасовують концертиВідео

10:20

"Кричуща провокація" : у РФ б'ються в істериці через передачу танків Abrams УкраїніВідео

10:00

Розвідка буде з дронами: Parimatch придбав нову партію БПЛА "Небесна кара" для ЗСУ

09:57

Принесе в будинок прибуток і щастя: якого кольору повинен бути килимок біля вхідних дверей

09:51

Чотирьох окупантів "поклали" одного за іншим: вражаючі виняткові дри роботи снайперів ЗСУВідео

09:44

"РФ виведе війська і заявить, що Україна окупувала її території": експерт спрогнозував кроки ПутінаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти