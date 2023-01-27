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Кочетков відверто відповів, чи є в України шанс повернутися до мирного життя у 2023 році

27 січня 2023, 20:22
Аналітик зауважив, що у 2023 році в Україні можуть припинитися бойові дії, і буде деяка пауза, але це не означатиме, що війна закінчилася.
Российские военные, российская ракета, Александр Кочетков
Кочетков оцінив шанси України повернутися до мирного життя у 2023 році / Міноборони РФ, Главред

Найшвидший варіант закінчення війни – це осінь 2023 року. Цей варіант передбачає, що навесні буде російський наступ, а потім український контрнаступ і розгром російських військ. Таку думку під час чату на Главреді висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.

Як зазначив аналітик, влітку на базі цього розгрому відбудуться зміни в Кремлі, при цьому Путін необов'язково зникне – він може зміститися на символічну посаду. А вже потім почнуться предметні переговори на українських умовах, і тоді на початку осені можливе постійне припинення бойових дій.

"Однак поки Росія існує в її нинішньому вигляді агресивної недоімперії, яка прагне відбудувати імперію, агресія триватиме. Росія буде готуватися. Це буде не постійний мир, а постійне припинення бойових дій. А от коли в Росії почнуться внутрішні процеси зміни влади, ми зможемо говорити про реальний мир", - сказав Кочетков.

Він зауважив, що між Росією і Японією досі немає мирної угоди, але вони не воюють. Тож є варіант, що в 2023 році в Україні припиняться бойові дії, і буде деяка пауза, але це не означатиме, що війна закінчилася.

"Це зовсім не фантастичний сценарій. Із 33-відсотковою ймовірністю станеться саме так. 33% на те, що війна триватиме до трьох років, ще 33% – що це триватиме 10 і більше років", - резюмував він.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Війна Росії проти України

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частину територій буде повернено військовим шляхом, а частину – дипломатичним. Водночас Кулеба зауважив, що наразі надто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться у 2023 році. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк зазначив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Як зазначив військовий експерт, офіцер Збройних сил Азербайджану Агіль Рустамзаде, війна Росії проти України, ймовірно, завершиться в перспективі літа-початку осені, або до кінця 2023-го року. Все залежатиме від постачань зброї Заходом і скорочення військового арсеналу країни-агресора. Якщо постачання збільшаться на 10-20%, а у РФ вони настільки ж скоротяться, Україна в другій половині року отримає можливість вийти на свої кордони 1991 року.

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війна в Україні Олександр Кочетков війна Росії та України
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