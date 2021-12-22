Нова зустріч Путіна і Байдена та "гарантії безпеки": у Кремлі вибухнули умовою на адресу США

Москва очікує на перемовини з Вашингтоном з питань безпеки вже в січні.
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін, мовляв, готовий до зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом у тому випадку, якщо Вашингтон надасть Москві відповідь на російські ініціативи щодо проектів договорів про безпеку у Європі. У Кремлі сподіваються, що перемовини щодо цих питань стартують у січні 2022 року.
Як повідомляє ТАСС, спікер Кремля сказав, що Москва зацікавлена в отриманні конкретної відповіді з Вашингтона щодо ініціатив, пов'язаних з проектами угод. Нібито від цього залежить питання зустрічі Путіна та Байдена.читайте такожДві вимоги США щодо Донбасу: у Байдена поставлять умову Росії щодо "угоди" – Bloomberg
"Перед тим, як можна говорити про новий саміт, очний саміт (Байдена та Путіна), треба зрозуміти, якою буде конкретна відповідь американської сторони і європейців на ці наші пропозиції", - сказав Пєсков.
Також він додав, що Росія передала США і країнам Європи свої ініціативи щодо "гарантій безпеки". У Москві сподіваються на старт дискусії вже в січні наступного року.
Проекти договорів США та РФ
МЗС Росії 17 грудня опублікував два документи, які Москва пропонує розглянути Вашингтону в якості російських ініціатив щодо безпеки у Європі. Йдеться про проекти договору Росії та США про гарантії безпеки і угоди щодо заходів забезпечення безпеки Штатів, РФ і Північноатлантичного альянсу.
У документах йдеться про те, що Росія наполягає на гарантіях Москві з боку Заходу про невступ України до НАТО і нерозширення Альянсу на схід. Крім того, росіяни і американці, як зазначено в текстах проектів договорів, не повинні використовувати території інших країн для нападу один на одного.
Спікерка Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон не збирається вести перемовини з Москвою щодо безпеки у Європі без участі ЄС і країн-партнерів. США не мають наміру йти на поступки в питаннях, які пов'язані з правом держав вести свою суверенну політику.
У НАТО зробили заяву, згідно з якою перемовини щодо безпеки з Росією повинні проходити в умовах консультацій, у тому числі, і з Україною.
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