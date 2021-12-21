"Ні ЄС через 30 років, ні НАТО - через 50": Зеленський зажадав від Брюсселя відповіді щодо перспектив України

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що бажає отримати від НАТО вкрай чітку тимчасову перспективу членства для України в 2022 році. Про це український лідер сказав під час зустрічі з дипломатами.

"Всі ми не можемо сьогодні прийняти тезу, яка сьогодні теж дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО колись, через років 50. Це демотивує всіх і уповільнює. Для швидкого руху ми не повинні витрачати час на якісь другорядні речі", - сказав президент.

За словами Зеленського, Україна прагне домогтися членства в Євросоюзі в найближчі роки і отримати дуже чітку тимчасову перспективу від НАТО.

"Дуже конкретну. Хочемо її отримати в 2022 році", ‒ сказав президент.

Говорячи про зовнішньополітичні цілі, Зеленський сказав, що для їх досягнення українська дипломатія повинна стати швидшою.

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"В даний час у багатьох процесах Україна змушена наздоганяти і це неправильно", - сказав він.

читайте такожЗеленський розповів, як Байден відреагував на питання про членство України в НАТО

Президент Володимир Зеленський 7 червня під час телефонних переговорів з главою Білого дому Джо Байденом запропонував створити дорожню карту вступу України до НАТО. На думку Зеленського, план слід прив'язати до конкретних календарних дат.

14 червня пройшов саміт Північноатлантичного альянсу, за підсумками якого в блоці сказали, що Україна вступить до НАТО на підставі ПДЧ. Однак коли конкретно Київ отримає план з інтеграції, в організації не пояснили.

Президент США Джо Байден пізніше заявив, що Україна ще не готова до вступу в НАТО. За його словами, причиною тому є високий рівень корупції в країні.

У НАТО також зазначили, що у Альянсу немає конкретних вимог до країн щодо питанню надання ПДЧ. Це питання більше політичного, ніж технічного характеру. Київ також повинен враховувати фактор готовності блоку прийняти Україну.

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