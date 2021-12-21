УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Ні ЄС через 30 років, ні НАТО - через 50": Зеленський зажадав від Брюсселя відповіді щодо перспектив України

21 грудня 2021, 12:59

За словами Зеленського, Україна прагне домогтися членства в ЄС в найближчі роки і отримати дуже чітку тимчасову перспективу від НАТО - причому вже в 2022-му.

Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що бажає отримати від НАТО вкрай чітку тимчасову перспективу членства для України в 2022 році. Про це український лідер сказав під час зустрічі з дипломатами.

"Всі ми не можемо сьогодні прийняти тезу, яка сьогодні теж дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО колись, через років 50. Це демотивує всіх і уповільнює. Для швидкого руху ми не повинні витрачати час на якісь другорядні речі", - сказав президент.

За словами Зеленського, Україна прагне домогтися членства в Євросоюзі в найближчі роки і отримати дуже чітку тимчасову перспективу від НАТО.

"Дуже конкретну. Хочемо її отримати в 2022 році", ‒ сказав президент.

Говорячи про зовнішньополітичні цілі, Зеленський сказав, що для їх досягнення українська дипломатія повинна стати швидшою.

Реклама

"В даний час у багатьох процесах Україна змушена наздоганяти і це неправильно", - сказав він.

читайте такожЗеленський розповів, як Байден відреагував на питання про членство України в НАТО

Президент Володимир Зеленський 7 червня під час телефонних переговорів з главою Білого дому Джо Байденом запропонував створити дорожню карту вступу України до НАТО. На думку Зеленського, план слід прив'язати до конкретних календарних дат.

14 червня пройшов саміт Північноатлантичного альянсу, за підсумками якого в блоці сказали, що Україна вступить до НАТО на підставі ПДЧ. Однак коли конкретно Київ отримає план з інтеграції, в організації не пояснили.

Президент США Джо Байден пізніше заявив, що Україна ще не готова до вступу в НАТО. За його словами, причиною тому є високий рівень корупції в країні.

У НАТО також зазначили, що у Альянсу немає конкретних вимог до країн щодо питанню надання ПДЧ. Це питання більше політичного, ніж технічного характеру. Київ також повинен враховувати фактор готовності блоку прийняти Україну.

Інші новини по темі:

viber
Євросоюз НАТО Володимир Зеленський новини України
Зараз ви переглядаєте новину «"Ні ЄС через 30 років, ні НАТО - через 50": Зеленський зажадав від Брюсселя відповіді щодо перспектив України». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастяГороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастя Гороскоп Таро на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - труднощі, Ракам - успіх, Терезам - зміниГороскоп Таро на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - труднощі, Ракам - успіх, Терезам - зміни Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаСмачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецепта Названо три знахідки, які принесуть неймовірну удачу і багатствоНазвано три знахідки, які принесуть неймовірну удачу і багатство Любовний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Ракам – небезпечні спокуси, Дівам – пристрасний роман, Терезам - кризаЛюбовний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Ракам – небезпечні спокуси, Дівам – пристрасний роман, Терезам - криза
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
13:11

Вихідні на Новий рік 2022: як і скільки відпочиватимуть в Україні

13:02

У Харкові п'яний сторож побився з лисицеюВідео

13:00

Гороскоп на завтра 22 грудня 2021: Тільцям - великі витрати, Ракам - важлива зустріч, Стрільцям - труднощіВідео

12:59

"Ні ЄС через 30 років, ні НАТО - через 50": Зеленський зажадав від Брюсселя відповіді щодо перспектив УкраїниВідео

12:56

"Не за графіком Зеленського": Порошенко розповів, коли повернеться до УкраїниВідео

Реклама
12:43

Зірка Сватів Анна Кошмал у спокусливому вбранні зачарувала шанувальників глибиною декольте

12:15

За якої умови українцям перестануть платити пенсії - відповідь Пенсійного фонду

12:09

"Укрзалізницю" вдалося зупинити за крок від прірви - Кубраков

12:04

"Велике будівництво": біля Львова реконструювали басейн олімпійського стандарту

11:47

Католицьке Різдво 2021: традиції різдвяного Святвечора і заборони дня

11:35

"Настя Каменських у старості": дивний образ Ані Лорак у високих трусах і з афро здивував фанатів

11:33

Яйця можуть стати не лише дуже дорогим, але і дефіцитним продуктом: чому так відбувається

11:31

В Україні уже одужав перший заражений COVID-штамом "Омікрон"

10:48

Різдво 2022: що можна і що не можна робити в різдвяний Святвечір 6 січня

10:27

День зимового сонцестояння 2021: дата, традиції і заборони дня

10:23

У Білому домі пояснили, чому радять американцям не відвідувати Україну через погрози РФ

10:16

В Україні зміниться ціна на сир: у чому причина

10:15

До чого сниться колишній: тлумачення відомих сонників

10:14

"Забалакати" не дадуть: у РФ висловилися проти розміщення сил НАТО в Україні та ГрузіїВідео

09:43

Вже на католицьке Різдво: британські ЗМІ назвали нову дату вторгнення РФ в Україну

Реклама
09:29

Під Новий рік може вдарити мороз до -30, а лютий буде затяжним: синоптик уточнив прогноз на зимуВідео

09:20

Витратили 134 мільйони: що купують українці за "ковідну" 1000 гривеньВідео

08:44

Гороскоп на сьогодні 21 грудня 2021: Тільцям – вороги, Терезам - втрати, Скорпіонам - успіхВідео

08:34

В Міноборони розповіли, скільки російських офіцерів на окупованих територіях ДонбасуВідео

08:28

Чому частину путінських пропозицій буде ухваленоПогляд

08:27

Коронавірус в Україні 21 грудня: за добу захворіли понад 6 тисяч осіб, померли - 346Відео

08:00

Погода в Україні сьогодні погіршиться: синоптик пообіцяв різке похолодання і снігопадВідео

07:32

Фінансові проблеми залишаться позаду: гороскоп на січень 2022 року для ОвнівВідео

07:13

Голубовська оцінила небезпеку штаму Омікрон і розповіла, як протікає хворобаВідео

07:11

Ультиматум США щодо України і загроза удару по інфраструктурі НАТО: дипломат попередив про сценарій РФВідео

06:43

Новий рік 2022 може стати роком завершення пандемії COVID-19 - ВООЗ

06:28

50 гривень за долар: чому гривня в 2022 році ризикує полетіти в тартарариПогляд

06:01

У моду на зиму 2022 повернулися теплі черевики жіночі надзвичайної краси з непередбачуваних 60-хФотоВідео

05:50

Радісне чи виснажливе свято: як зустріти Новий рік 2022 без стресу

05:40

Смачні салати на Новий рік 2022: три дивовижно простих рецептаВідео

05:28

Підтримка РФ в оточенні Байдена і вимоги до НАТО: експерт пояснив різку гру МосквиВідео

05:16

"Українську Кім Кардашьян" захейтили фанати через дивний зовнішній вигляд після невдалої пластики

05:10

Швидка допомога для орхідей та інших кімнатних квітів: копійчаний спосіб врятувати рослину, що гинеВідео

04:41

Експерт вказала на несподівану небезпеку поїдання апельсинів

04:33

В Укргідрометцентрі попередили про морози -20°: коли чекати удар холодуВідео

Реклама
03:30

Як підготувати організм до новорічного застілля 2022: дієтолог дала корисні порадиВідео

03:19

Виклик лікаря додому і невідкладні випадки: українцям дали відповіді на важливі питанняВідео

03:12

Кому не можна пити аспірин - відповідь учених

03:05

Протеже Потапа засвітила спокусливі вигини тіла у відвертому вбранні

02:58

Зимове диво: в Одесі раптово зацвіла калина

02:43

Українцям накрутять тарифи на комуналку: коли чекати рекордного подорожчанняВідео

01:13

Смертність українців за рік зросла на понад 25% – нові дані ДержстатуВідео

01:03

Долар по 80 гривень: українці дізналися про катастрофічний сценарійВідео

01:03

Чи корисно регулярно їсти брокколі - відповідь нутриціологів

00:51

Прикмети на 21 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти