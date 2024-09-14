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"Він розуміє, як важко вижити": Зеленський про відверту розмову з Трампом

Марія Николишин
14 вересня 2024, 10:11
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Зеленський зазначив, що поділиться мирним планом з обома кандидатами в президенти США – Дональдом Трампом і Камалою Гарріс.
Деталі розмови Зеленського з Трампом / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот з відео

Наприкінці липня 2024 року Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. В інтерв'ю американському журналісту CNN Фаріду Закарії президент розкрив деякі деталі цієї бесіди.

Він розповів, що Трамп висловив прихильність нашій державі та розуміння, як складно вижити під час війни.

Зеленський зазначив, що поділиться мирним планом з обома кандидатами в президенти США – Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, а також з чинним американським президентом Джо Байденом. Він назвав це чесним і правильним рішенням. Лише після цього мирний план оприлюднять суспільству.

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Крім того, президент прокоментував поведінку Трампа під час дебатів з Гарріс 10 вересня, на яких той двічі ухилявся від прямої відповіді на питання, чи хоче він, щоб Україна виграла війну, та казав, що її закінчення в інтересах США.

Він наголосив, що не розуміє цих заяв Трампа, бо не знає, що він мав на увазі.

"Але моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі заяви – це передвиборчі заяви. Інколи вони не дуже реальні. Ці заяви, звичайно, змусили нас переживати за наших людей. Але я мав телефонну розмову з Дональдом Трампом і він був дуже прихильним, ми мали хорошу розмову… Він розуміє, як важко вижити під час війни. Саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію", – додав Зеленський.

Що відомо про CNN?

CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Позиція Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у разі обрання Дональда Трампа на ще один президентський термін його адміністрація вимагатиме від України та ЄС піти на невигідні переговори з Росією і фактично "заморозити" бойові дії.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що заяви віце-президента Дональда Трампа про необхідність заморозити війну Росії проти України на тих територіях, які зараз контролюють сторони є "передвиборчим хайпом".

Крім того, Трамп вперше озвучив і те, яким чином планує реалізувати свій план закінчення війни в Україні. Республіканець хоче зателефонувати у день інавгурації кремлівському диктатору Путіну і примусити його сісти за стіл переговорів.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп
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