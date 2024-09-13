Чого чекати Україні в разі перемоги на виборах Гарріс чи Трампа: експерт дав прогноз

Гарріс заявила про продовження підтримки України, а Трамп заявив про миротворчість та ініціювання мирних переговорів.

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Які плани у США на Україну / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко розповів в інтерв'ю Главреду, чого чекати нашій країні в разі перемоги на виборах Гарріс чи Трампа.

Фесенко зазначив, що ні Камала Гарріс, ні Дональд Трамп під час дебатів не сказали про Україну нічого нового і сенсаційного. Вони озвучили ті позиції, які вже були відомі.

"Гарріс заявила про продовження підтримки України, про те, що США не кинуть її і будуть допомагати, щоб Україна змогла вистояти проти російської агресії та навіть перемогти. Ця позиція є послідовною і є продовженням нинішньої політики Білого дому. Відкритим залишається питання - чи буде Камала Гарріс більш рішучою, ніж Байден? Але це покажуть не дебати, а реальна політика", - зазначив експерт. відео дня

Водночас Трамп заявив про миротворчість та ініціювання мирних переговорів. Знову пролунала його відома теза про 24 години.

"Іноді я жартома кажу, що різниця між Путіним і Трампом полягає у тому, що у Путіна багато що за три дні, а у Трампа - за 24 години. Але такий вже стиль Трампа. І я думаю, що багато хто в Республіканській партії не сприймає всерйоз ці слова. Але те, що Трамп у разі обрання буде ініціювати мирні перемовини про завершення війни Росії та України, це очевидно", - додав Фесенко.

Такі дві позиції чітко пролунали під час дебатів, і вони були відомі раніше. Тому можна робити висновок, що саме такою буде політика Гарріс і Трампа в разі перемоги на виборах у США.

Вибори у США

Нагадаємо, що Володимир Фесенко розповів, хто був би вигіднішим президентом США для України. За його словами, Трамп схильний до компромісу, а не до підтримки України до перемоги. А Гарріс планує продовжувати нинішню політику і заявила, що Україна обов'язково має перемогти.

Майбутня адміністрація Трампа захоче "заморозити" війну в Україні. Стало відомо, що у разі обрання Дональда Трампа на ще один президентський термін його адміністрація вимагатиме від України та ЄС піти на невигідні переговори з Росією і фактично "заморозити" бойові дії.

У Трампа зʼявилась велика проблема після дебатів з Гарріс. Експерт погодився, що перше "змагання" між кандидатами закінчилося радше успіхом Гарріс. Однак самі дебати, на думку Олещука, не визначать результату обрання президента США через специфічну систему виборів.

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