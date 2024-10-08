Перенесення війни на територію РБ: Лукашенко раптом став підлещуватися до Зеленського

Олександр Лукашенко оцінив імовірність початку бойових дій на кордоні Білорусі.

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Олександр Лукашенко прокоментував імовірність початку бойових дій у Білорусі / Колаж: Главред, фото: Белта, фото wikimedia.org

Диктатор Олександр Лукашенко нервово прокоментував заяву народного депутата Олега Дунди про необхідність перенесення війни не тільки на територію РФ, а й на територію Білорусі.

Як наголосив він в інтерв'ю російським пропагандистам, це лише "вякання" несерйозних людей, а серйозні люди і сам президент Володимир Зеленський таких дій не розглядає.

"Нехай спробують! Ми їх чекаємо... <...> Ніхто на рівні серйозних людей, зокрема й президента Зеленського, не думає про те, що треба зайти в Білорусь", - каже білоруський диктатор.

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Він також упевнений у тому, що військове зіткнення з Білоруссю, мовляв, "призведе до краху" українську владу. При цьому, він помітно нервував і говорив невпевнено.

Коментуючи ймовірність початку бойових дій на кордоні Білорусі, він нагадав, що його протяжність з Україною сягає 1,5 тисячі кілометрів.

"Українцям це точно не потрібно", - додав Лукашенко.

Позиція Білорусі у війні проти України Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити. Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва. Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

Раніше про необхідність переносити війну не тільки на територію Росії, а й у Білорусь заявив депутат Верховної Ради України Олег Дунда.

Дунда пояснив, що для проведення в Білорусі такої ж операції, як у Курській області, потрібно, щоб хтось "був в обозі", щоб хтось із білорусів був готовий узяти на себе владу й управління територіями.

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв влаштував істерику через ідею Олега Дунди. Режим Олександра Лукашенка може застосувати проти України тактичну ядерну зброю, заявив Дмитро Медведєв.

/ Инфографика: Главред

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