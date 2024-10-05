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Армія Лукашенка складе зброю: у Раді хочуть перенести війну на територію РБ

Олексій Тесля
5 жовтня 2024, 19:16
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Олег Дунда вважає, що Україні не варто зупинятися тільки на Курській області.
Дунда, Лукашенко
Олег Дунда вважає за необхідне перенести війну на територію Білорусі / Колаж: Главред, фото: Facebook/dunda.sluganarodu, Pixabay/Kaufdex, скріншот

Про необхідність переносити війну не тільки на територію Росії, а й у Білорусь заявив депутат Верховної Ради України Олег Дунда.

"Моя точка зору - абсолютно важливо переносити війну не тільки на територію Брянська і Курська, а й у Білорусь. Я глибоко впевнений: якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами в Білорусь, білоруська армія складе свою зброю. [...] А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, вона не готова захищати ці території", - підкреслив він під час "Форуму вільної Росії".

Дунда вважає, що Україні не варто зупинятися, і вона повинна проводити такі операції, щоб перемогти у війні проти Росії.

відео дня

Дивіться відео - Олег Дунда запропонував перенести війну на територію Білорусі:

Скріншот
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Хто може стати новим лідером Білорусі

У коментарі телеканалу "Белсат" Дунда пояснив, що для проведення в Білорусі такої самої операції, як у Курській області, потрібно, щоб хтось "був в обозі", щоб хтось із білорусів був готовий узяти на себе владу й управління територіями:

"Просто окупаційна операція не має сенсу. Це має бути спільна операція з партнерами, з представниками білоруського суспільства. [...] Потрібен лідер, який піде фактично з нашою армією і якого білоруси будуть готові прийняти, тому що ми - не окупанти і не повинні керувати Білоруссю. Білоруссю мають керувати самі білоруси", - каже він.

Таким лідером може бути Світлана Тихановська чи хтось інший - принципової різниці тут немає, на думку Олега Дунди. Головне, щоб цього лідера підтримали закордонні партнери і щоб суспільство прийняло його на час до проведення демократичних виборів.

При цьому думка про білоруське суспільство у нього невисока, він не вважає його політичним суб'єктом:

"За тими соціальними тенденціями, які є, коли білоруське суспільство абсолютно аморфне, можна сказати, що ніякого протесту проти таких військових дій не буде. Тому що якби була якась суспільна позиція, навіть щодо Лукашенка, вона б проявилася, а її немає. Фактично, білоруси не готові проявляти свою позицію, тому за можливої операції в Білорусі цієї позиції теж не буде", - додав Дунда.

Позиція Білорусі у війні проти України

Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити.

Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва.

Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, вдень, 3 жовтня, три російські дрони "Шахед" залетіли в Білорусь. У цей час у небі перебував вертоліт самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Уночі, 29 серпня, під час чергової атаки РФ на Україну один із дронів "Шахед" знову потрапив на територію Білорусі. Тоді Білорусь уперше застосувала власні військово-повітряні сили для збиття російського ударного БпЛА.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що російське військово-політичне командування навмисне запускає ударні БпЛА типу "Шахед" через територію Білорусі, намагаючись деталі більше втягнути її у війну проти України.

армия Беларуси инфографика
/ Инфографика: Главред

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