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Лукашенку пригрозили наслідками через вояж Пушиліна в Білорусь

Яна Ставська
22 вересня 2024, 18:20
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Білоруський диктатор тоді цинічно зазначив, що "готовий співпрацювати з Україною на тих самих засадах, що і з "ДНР".
Лукашенку пригрозили наслідками через вояж Пушиліна в Білорусь
Пушилін приїжджав у Білорусь з "офіційним візитом" / Колаж Главреда. Фото: скріншот Пул первого, УНІАН

МЗС пригрозило наслідками білоруському диктатору Олександр Лукашенку у звʼязку з його "зустріччю" з ватажком терористів "ДНР", російським гауляйтером окупованої частини Донеччини Денисом Пушиліним.

У заяві міністерстві ідеться про "різке засудження" таких дій диктатора.

"Ця зустріч є ще одним підтвердженням, що позиція теперішньої влади Білорусі щодо суверенітету та територіальної цілісності України продиктована виключно вказівками Кремля та не має нічого спільного ані з міжнародним правом, ані з міжнародними зобов’язаннями Республіки Білорусь", — ідеться у відповіді відомства.

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У МЗС додали, що "згадані недружні дії політичного керівництва Білорусі не можуть залишитися без належного реагування і матимуть негативні наслідки для українсько-білоруських відносин".

До слова, у четвер 19 вересня Лукашенко зустрівся з ватажком "ДНР" Пушиліним та заявив про готовність розвивати співпрацю з окупованим Росією регіоном. Також білоруський диктатор цинічно зазначив, що "готовий співпрацювати з Україною на тих самих засадах, що і з "ДНР".

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Війна в Україні - ситуація на кордоні з Білоруссю

Як писав Главред, 10 серпня Білорусь за вказівкою самопроголошеного диктатора Олександра Лукашенка почала нібито перекидати на кордон із Україною, а саме на Гомельський та Мозирський напрямок, ракетні системи "Іскандер" та "Полонез". Це все відбулося на тлі операції у Курській області. Крім того сьогодні, 11 серпня, зʼявилися відео нібито перекидання у бік України танків.

На думку ЦПД при РНБО, подібні переміщення зброї з Білорусі до кордону з Україною є спробою допомогти російському диктатору Путіну та відволікти увагу українського командування на Курський напрямок.

Відповідні заяви прозвучали також на тлі звинувачення України в нібито порушенні повітряного простору Білорусі дронами. Варто зауважити, що російські "Шахеди" нерідко порушували повітряний простір Білорусі і вибухали на її території.

Станом на 25 липня Україна продовжувала укріплювати цей напрямок, оскільки він залишається потенційно небезпечним.

Чи готує Білорусь вторгнення - думка експерта

Раніше військовий експерт Павло Нарожний в інтервʼю Главреду сумнівався щодо військового потенціалу Білорусі. У разі ж прямої участі Білорусі у війні у ЗСУ розв'яжуться руки для ударів по території сусідньої проросійської держави. Загалом наступальна операція з напрямку Білорусі є "надважким завданням".

"Чому так? Тому що там тільки дві дороги, якими може наступати ворог. І всі ці дороги дуже добре укріплені. На кордоні побудовані інженерні загородження, дороги заміновані і перекопані, мінні поля побудовані, а ліс вирубаний. Усе налаштовано так, щоб можна було вести оборону", - пояснив Нарожний.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі - чисельність / Інфографіка: Главред

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