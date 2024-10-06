Перенесення війни на територію Білорусі: Медведєв істерить через ідею депутата Ради

Режим Олександра Лукашенка може застосувати проти України тактичну ядерну зброю, заявив Дмитро Медведєв.

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Дмитро Медведєв забився в істериці після слів Олега Дунди / Колаж: Главред, фото: Pixabay/Bennian, Facebook/dunda.sluganarodu, УНІАН

На заступника секретаря Радбезу РФ Дмитра Медведєва, сумнозвісного своїми неадекватними коментарями і ядерними погрозами на адресу багатьох країн, настало чергове запаморочення після пропозиції народного депутата Олега Дунди перенести війну на територію Білорусі.

При цьому він став нацьковувати режим диктатора Олександра Лукашенка застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

"Ну тоді в Олександра Григоровича (Лукашенка, - ред.) буде повна підстава звернутися до Росії для використання розміщеного в Білорусі ТЯО. І йому важко буде відмовити в задоволенні подивитися на вогники в Києві", - марить Медведєв.

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Що пропонує нардеп Олег Дунда

Раніше про необхідність переносити війну не тільки на територію Росії, а й у Білорусь заявив депутат Верховної Ради України Олег Дунда.

Дунда пояснив, що для проведення в Білорусі такої самої операції, як у Курській області, потрібно, щоб хтось "був в обозі", щоб хтось із білорусів був готовий узяти на себе владу й управління територіями.

Таким лідером може бути Світлана Тихановська або хтось інший. Головне, щоб цього лідера підтримали закордонні партнери і щоб суспільство прийняло його на час до проведення демократичних виборів, вважає нардеп.

Позиція Білорусі у війні проти України Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити. Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва. Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, вдень, 3 жовтня, три російські дрони "Шахед" залетіли в Білорусь. У цей час у небі перебував вертоліт самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Уночі, 29 серпня, під час чергової атаки РФ на Україну один із дронів "Шахед" знову потрапив на територію Білорусі. Тоді Білорусь уперше застосувала власні військово-повітряні сили для збиття російського ударного БпЛА.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що російське військово-політичне командування навмисне запускає ударні БпЛА типу "Шахед" через територію Білорусі, намагаючись деталі більше втягнути її у війну проти України.

/ Инфографика: Главред

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