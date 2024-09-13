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"Тільки Білорусь збиває Shahed РФ": Зеленський потролив західних партнерів

Олексій Тесля
13 вересня 2024, 16:42
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Союзники можуть збивати російські ракети і Shahed у небі України, вважає президент.
Зеленський, Лукашенко
Володимир Зеленський прокоментував збиття дронів РФ Білоруссю / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua, depositphotos.com/ua, president.gov.by

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що союзники разом збивають ракети і дрони в небі Близького Сходу, проте досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет і дронів Shahed у небі над Україною.

"Коли ми чуємо, що в Росію прибули нові ракети з Ірану, це таке саме зло, яке союзникам доводилося вже збивати в небі Близького Сходу. Нині, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження і застосування цієї зброї. Якщо союзники разом збивають ракети і збивають дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет, іранських Shahed у небі України?", - сказав він на ХХ зустрічі Ялтинської Європейської стратегії (YES).

Президент наголосив, що рішення про спільне збиття немає навіть тоді, коли ракети і дрони спрямовуються буквально на територію сусідів України.

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"І коли ми піднімаємо це питання з нашими партнерами, постійно до речі, всі намагаються його просто, якщо чесно, заговорити. І бояться навіть сказати, ми працюємо над цим. Навіть цих слів бояться", - зазначив він.

Глава держави звернув увагу на те, що "поки що тільки Білорусь відзначилася збиттям російських Shahed".

Зеленський додав, що "не думав, що в такому форматі це буде". Він вважає, що це "просто принизливо". "Принизливо для сильного демократичного світу", - додав Зеленський.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атака дронів РФ на країни НАТО - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник - він виявився "Шахедом" із вибухівкою. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Нагадаємо, російські "Шахеди" перетнули кордон Румунії - дрони РФ перебували на території Румунії майже годину, у прикордонних регіонах попередили про загрозу "падіння об'єктів", за даними Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, в ОП прокоментували дрони над НАТО і Білоруссю. Російська Федерація не просто так відправляє дрони або навіть ракети подекуди над територіями в повітряному просторі країн НАТО та Білорусі.

'Тільки Білорусь збиває Shahed РФ': Зеленський потролив західних партнерів
/ Инфографика: Главред

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