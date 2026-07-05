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Україна завдала удару по ключових об’єктах у Криму: Мадяр і Генштаб повідомили подробиці

Сергій Кущ
5 липня 2026, 14:52
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СБС завдали ударів по 16 енергетичних об’єктах у Криму за 48 годин.
Україна завдала удару по ключових об’єктах у Криму
Україна завдала удару по ключових об’єктах у Криму / Колаж "Главред", фото: скріншот із відео

Читайте в матеріалі:

  • Сили оборони посилили удари по військових об'єктах у Криму
  • Під атакою опинилися аеродром, мости та склади

У Криму з 1 по 5 липня було уражено 37 енергооб’єктів, з них 16 - за останні дві доби, повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

Серед цілей названо електропідстанції в окупованому Криму, а також в окупованих районах Херсонської, Запорізької та Луганської областей.Бровді зазначив, що удари спрямовані на порушення енергопостачання, логістики та військової інфраструктури російських сил на окупованих територіях.

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"Мова йде не про розетку, а про демонтаж ворожих тилів у Криму: тотальний провал ППО, логістичний і паливний голод, енерговузли та зв’язок - це взагалі зайве, - послідовна ізоляція військової присутності на півострові аж до повного відтоку колонізаторів і колабораціоністів", - написав він.

Бровді зазначив, що росіянам зараз саме час виїжджати з Криму - мовляв, у темряві це робити буде складніше.

"Ми встоїмо. Москва впаде. А Крим відгодуємо й відбудуємо", - додав він.

Крім того, сили оборони України завдали удару по аеродрому окупантів у Криму. У ніч на 5 липня українські військові вразили аеродром "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму.

Ступінь завданих збитків уточнюється, повідомили в Генштабі ЗСУ. Це один із ключових військових аеродромів Росії на тимчасово окупованому півострові.

Він використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки.Також уражено автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельниково та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомарьївки Донецької області. Їх окупанти використовували для перекидання особового складу та військових вантажів.Крім того, уражено три склади боєприпасів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Роберт Бровді "Мадяр"
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, раніше полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов зробив важливу заяву щодо ситуації в Криму. Він наголосив, що логістичні проблеми суттєво вплинуть на подальший розвиток подій на фронті та змусять мешканців залишати півострів, що додатково ускладнить постачання в окупованих районах. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що агенти партизанського руху "Атеш" під час поширення інформації про переміщення окупаційних адміністрацій заявили про термінові евакуаційні заходи. За їхніми словами, евакуація чиновників уже почалася і свідчить про підготовку до нових ударів по військовій інфраструктурі, що може прискорити відтік кадрів і техніки.

Як раніше повідомляв "Главред", голова СБУ Євген Хмара висловив свою позицію щодо ударів по військових об’єктах. Хмара звернув увагу на складність знищення авіаційної техніки та закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася, та зниження військового потенціалу противника.

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