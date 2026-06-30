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Угорщина виступила проти нових правил ЄС для українців: про що заявив Мадяр

Дар'я Пшеничник
30 червня 2026, 17:41
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Прем'єр-міністр Угорщини запевнив, що країна вже зафіксувала свою незгоду на загальноєвропейському рівні.

Мадьяр, Україна, ЕС
Мадяр відповів, чи прийме Угорщина чоловіків призовного віку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/peter.magyar.102

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Головне з новини:

  • Угорщина збереже прихисток для українських чоловіків
  • Будапешт відкинув мобілізаційні обмеження Єврокомісії

Угорський уряд виступив проти ініціативи Європейської комісії щодо обмеження прав на тимчасовий захист для українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном без офіційного дозволу на виїзд. Про це під час виступу в парламенті заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє "РБК-Україна".

Контекст дискусії в парламенті

Питання руба підняв депутат від партії Mi Hazánk Ласло Тороцкаї. Він закликав уряд чітко окреслити позицію, наголосивши, що потенційні обмеження Брюсселя безпосередньо зачеплять угорську громаду Закарпаття. За словами Тороцкаї, у разі депортації чи позбавлення статусу чоловіків можуть відправити на фронт "як гарматне м’ясо".

Позиція уряду Петера Мадяра

Прем'єр-міністр запевнив, що Угорщина вже зафіксувала свою незгоду на загальноєвропейському рівні під час засідання Ради ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі.

"Міністр внутрішніх справ Габор Посвай заявив, що Угорщина та ще кілька держав-членів не підтримують пропозицію Європейської комісії", - підкреслив Петер Мадяр.

Очільник уряду також звернув увагу на юридичні та часові нюанси:

  • Навіть якщо Брюссель затвердить нові правила, вони почнуть діяти не раніше березня 2027 року.
  • Загальноєвропейські обмеження не скасовують право Будапешта самостійно вирішувати, кому надавати статус біженця. Угорщина планує й надалі приймати тих, хто тікає від війни чи мобілізації.

Наостанок Петер Мадяр запевнив у повній підтримці закарпатських угорців, резюмувавши: "Кожен угорський співвітчизник може розраховувати на уряд „Тиси" як тут, так і за кордоном".

Угорщина виступила проти нових правил ЄС для українців: про що заявив Мадяр
Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Скільки біженців повернуться в Україну після війни - прогноз ООН

Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт заявила, що продовження війни призведе до того, що все менше людей захочуть повернутися.

"Чим довше ви проживаєте в країні, яка вас прийняла, тим менша ймовірність вашого повернення. У липні 2024 року хотіли повернутися 61% біженців. У грудні 2025 року - 49%. Серед ВПО ці цифри становлять 73 і 35% відповідно", - сказала представниця УВКБ ООН.

За її словами, близько 4,3 мільйона українців отримали тимчасовий притулок за кордоном під час війни.

"Модель показує, що додому повернуться 3-3,5 мільйона після завершення війни", - підкреслила вона.

Згідно з прогнозами ООН, більше українців повернеться з півдня та сходу Європи, менше - з півночі континенту.

Українські біженці в Європі - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше у Чехії відбувся перегляд законодавства, пов'язаного з українськими біженцями. Місцеві джерела повідомляли, що заплановані зміни для українських біженців у Чехії суттєво змінять поточну ситуацію в цьому секторі. Наразі офіційні сторони аналізують перші результати.

Зазначимо, у свіжому зведенні УВКБ ООН повідомили про результати прогнозу повернення українських біженців після завершення війни. За даними відомства, прогнозоване повернення українських біженців дозволить суттєво послабити напругу у питаннях міграції та стабілізувати ситуацію.

Як раніше повідомляв Главред, Ірландія оголосила про продовження тимчасових дозволів для українських громадян. Під час виступу було наголошено, що заплановані важливі зміни для біженців з України суттєво змінять поточні правила та умови для всіх сторін.

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Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна - українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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